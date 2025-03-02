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啟德體育園開幕｜鄭志剛被譽為功臣之一　Adrian：感無比自豪　親解外牆選靛藍原因

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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鄭志剛親解體育園外牆選靛藍原因。（鄭志剛社交平台圖片）

【啟德體育園/鄭志剛/開幕禮】耗資近320億元的啟德體育園正式啟用，這個新地標由啟德體育園有限公司負責設計、興建和營運，前主席、新世界非執行副主席鄭志剛（Adrian）昨日在社交平台分享當初選擇靛藍作為體育園外牆顏色的原因。

他說，七年前，自己和團隊面臨了一個關鍵問題：什麼顏色能夠真正定義啟德體育園主體育場的核心？「經過無數次討論後，我們選擇了靛藍色——這是一種象徵著忠誠、堅韌和智慧的顏色。」

鄭志剛說，為這段旅程以及讓這一切成為可能的卓越團隊感到無比自豪。

啟德體育園｜鄭志剛：當世界級場館大門打開時 感到無比自豪

鄭志剛續說：

靛藍不僅僅是一種顏色，它是我們致力於創造一個能夠激勵人心、凝聚力量的空間的象徵。當我們將這個世界級場館的大門打開時，我為這段旅程以及讓這一切成為可能的卓越團隊感到無比自豪。啟德體育園擁有約5萬名觀眾的容量，是一個以「東方之珠」為主題的頂級場館，為香港的天際線增添了一座引人注目的新地標。

今天，啟德體育園正式成為現實，開啟了它那令人難忘的體育與活動的傳奇。

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資深律師李偉民早前撰文指，鄭志剛是啟德的功臣之一，認為香港應感謝鄭志剛，「他身體力行、大膽創新、要求嚴格、努力地支持了文化和體育的大型項目，沒有他的完美主義，沒有今天設計得耀目的最美地標！啟德代表了他的國際視野。」

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