夏寶龍講話｜何漢權引述：「掌上明珠」指香港和澳門　評港府財赤屬「溫和」

▲ 夏寶龍會見港澳政協委員。（港澳辦圖片）

【夏寶龍/全國兩會/掌上明珠/】國家主席習近平去年底訪澳門時表示，澳門是祖國的「掌上明珠」。據聞政界有聲音指是更重視、肯定澳門。不過，中央港澳辦主任夏寶龍今日在京會見港區政協委員時特別強調，「掌上明珠」是指香港和澳門。

去年，夏寶龍見港區政協委員時，已稱「國家從來都視香港為掌上明珠。」

夏寶龍講話｜發表逾70分鐘講話 提醒政協委員勿只當裁判員

夏寶龍晚上在政協禮堂接見港澳政協，全國政協委員何漢權透露，夏發表了長達70分鐘的講話。消息指，夏的講話聚焦經濟發展，其間肯定近月香港股市的良好態勢，希望越來越好。

對於本港財赤問題，何漢權稱夏有略提，認為如果和其他先進經濟體比較，港府財赤屬「溫和」，希望大家要對香港經濟和發展有信心。何又引述夏寶龍指，「一國兩制」是優勢和特色，強調「著在自己身上的鞋，才是最適合自己的」，要善用一國兩制，推動香港向前發展，最重要是堅定發展信心。

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夏寶龍講話｜要求做好立法會選舉 參選要求不只是愛國愛港

至於對港區政協委員，消息指，夏寶龍希望他們認真履職，發揮作用，扛起責任，「不能當裁判員，要下場，積極當運動員；除了當局外人觀察，更要當局中人。」另提醒要支持立法和司法工作，做好今年年底立法會選舉工作，要求參與者不只是愛國愛港，且要是有能者居之，希望新一屆立法會議員做得更好。

夏寶龍講話｜任港澳辦主任五年 視自己為「香港人」和「澳門人」

何漢權又引述夏寶龍指，自己擔任港澳辦主任五年，已視自己為「香港人」和「澳門人」。

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