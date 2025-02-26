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財政預算案2025｜紅磡站及周邊發展海濱新地標　 設立遊艇會

港聞

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

消息指港鐵正研究在紅磡站及周邊用地，發展海濱新地標及商住項目。

【財政預算案2025／財赤／旅遊／康樂／文娛】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布，港鐵紅磡站及周邊用地，將研究發展海濱新地標。

政府已邀請港鐵公司研究將紅磡站南面的臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標，包括興建具特色的商業及住宅項目，提供零售、餐飲、娛樂等設施，並設立遊艇會以帶動遊艇旅遊，會在年中就土地用途提出建議。

 

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早於2023年施政報告，已經提到會研究活化港鐵紅磡站周邊。自從沙中綫工程完成後，該地區一直處於空置狀態。

北角東岸板道西段深受市民歡迎，板道東段、紅磡都市公園（第二期）及西營盤東邊街北休憩用地亦會在今年完成。政府會在中環、灣仔、北角及尖沙咀海濱，加設輕食飲品攤檔。

除了海濱，陳茂波亦指，一站式旅遊資訊平台「Discover Hong Kong」，會提供「實時旅遊地圖」及「人工智能行程規劃」。

陳茂波說，會向旅發局撥款12.35億元，預計旅發局舉辦的活動可額外吸引約18.3萬人次旅客訪港。政府會與旅發局力大拓展中東和東盟市場，吸引更多高端客，並提升旅遊配套和培訓，如在酒店設禮拜設施。

他指，深圳恢復並擴展「一簽多行」後，超過70萬旅客經此途徑訪港，稱受惠於新措施，加上海外旅客增加，本港整體市面人流暢旺。政府將加強推廣一系列特色旅遊項目，例如生態旅遊、熊貓旅遊、賽馬旅遊等，豐富香港的旅遊體驗。

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