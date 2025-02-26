財政預算案2025｜紅磡站及周邊發展海濱新地標　中環灣仔海濱設輕食檔

▲ 消息指港鐵正研究在紅磡站及周邊用地，發展海濱新地標及商住項目。

【財政預算案2025／財赤／旅遊／康樂／文娛】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布，港鐵紅磡站及周邊用地，將研究發展海濱新地標。

政府已邀請港鐵公司研究將紅磡站南面的臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標，包括興建具特色的商業及住宅項目，提供零售、餐飲、娛樂等設施，並設立遊艇會以帶動遊艇旅遊，會在年中就土地用途提出建議。

據了解該用地位於紅館周邊，為前九鐵設施用地，佔約10公頃，約半個維園大小，會發展成混合性用途的項目，打造地標吸引本地和海外旅客。

至於落實和經營模式，如會否參考啟德體育園由企業合約設計興建和營運，則有待之後再探討。消息人士指，已大致完成研究，預料年中有結果並交上立法會討論。

早於2023年施政報告，已經提到會研究活化港鐵紅磡站周邊。自從沙中綫工程完成後，該地區一直處於空置狀態。

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北角東岸板道西段深受市民歡迎，板道東段、紅磡都市公園（第二期）及西營盤東邊街北休憩用地亦會在今年完成。為注入活力和善用資源，中環、灣仔、北角及尖沙咀的四個海濱會加設輕食攤檔，據了解會參考現時西九文化區的做法，設置「梗檔」和流動攤檔，不過並非使用在不同景點出現的美食車。

之前觀塘、茶果嶺和灣仔海濱先後引人無人智能售賣機，今次的攤檔會有職員或員工協助，目前未落實會售賣什麼食物。

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除了海濱，陳茂波亦指，一站式旅遊資訊平台「Discover Hong Kong」，會提供「實時旅遊地圖」及「人工智能行程規劃」。

陳茂波說，會向旅發局撥款12.35億元，預計旅發局舉辦的活動可額外吸引約18.3萬人次旅客訪港。政府會與旅發局力大拓展中東和東盟市場，吸引更多高端客，並提升旅遊配套和培訓，如在酒店設禮拜設施。

他指，深圳恢復並擴展「一簽多行」後，超過70萬旅客經此途徑訪港，稱受惠於新措施，加上海外旅客增加，本港整體市面人流暢旺。政府將加強推廣一系列特色旅遊項目，例如生態旅遊、熊貓旅遊、賽馬旅遊等，豐富香港的旅遊體驗。

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