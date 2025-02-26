財政預算案2025｜「牛肉乾」違例泊車罰款及電動車牌費齊加價　料每年增20億元收入

▲ 現時違例泊車定額罰款320元。（資料圖片）

【財政預算案2025／財赤／牛肉乾／違例泊車】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波表示，檢視各政府隧道及主幹道的收費，並檢討俗稱的「牛肉乾」的違泊定額罰款、電動私家車牌照費，及停車收費錶的收費，料每年可增加約20億元收入。

違泊定額罰款及停車收費錶收費方面，消息人士指，咪錶停車位滿足駕駛者短期泊車需要，調整收費希望加快停車輛流轉，讓更多駕駛者用到錶位。

消息人士又指，違泊定額罰款自1994年後已30年沒有調整，今次修例考慮因素包括罪行嚴重性和阻嚇力，又提到當局2018年曾就5項違例事項提高罰則，包括非法進入黃格、在限制區上落客等，有信心今次都能成功調整。

他指出，當局就兩項罰款及收費增加的水平和涉及事項未有定案，目標今年諮詢立法會。

電動私家車牌照費方面，消息人士指，目前牌照費以電動車淨重計算，首一公噸收572元，其後每250公斤收124元，考慮到電動車發展及電池技術進步，電動車重量越來越輕，當局冀調整牌照收費，考慮因素包括「能者多付」原則、綠色運輸發展及公共財政可持續性等。

去年所有車輛牌費約31億，當中約9000萬屬電動車。目前電動車及傳統汽車牌照費差距約6倍，被問到調整後會否收窄差距、及新收費水平等，消息人士沒有正面回應，僅表示會按上述因素審視收費。

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現時違例泊車的定額罰款為320元，超速駕駛每小時15公里或以下罰款320元，15至30公里罰款450元，30至45公里罰款600元。超過45公里罰款1,000元，並須取消駕駛資格至少6個月及強制完成駕駛改進課程。

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