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財政預算案2025｜向私家車收陸路口岸建設費　加「牛肉乾」違例泊車罰款

港聞

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

加「牛肉乾」違例泊車罰款。

【財政預算案2025／財赤／牛肉乾／違例泊車】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布，向使用陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，旅遊巴士和貨車等不受影響。

政府消息人士表示，當局2003年曾提出有關措施，當時建議所有車輛收取100元、每人收取18元，惟最終未能於立法會通過。消息人士指，考慮了通脹等因素，今次建議向每部私家車收取200元，未有包括旅遊巴和貨車，是不希望影響太多人，包括物流業及旅遊業。

消息人士指又指，去年約1.7億人次經陸路邊境管制站出境，當中約530萬架次私家車出境，以每輛車接載2人計算，即約1000萬人次乘私家車出境，僅1成人受影響。若以500萬部私家車每部收取200元為例，每年可帶來約10億元收入。

消息人士指，本港有「好多吸引力」，亦有很多優勢，相信對旅遊業影響輕微；當局會考慮市民和旅客出行成本，及公共交通工具承載力。

至於未來港車北上及粵車南下是否受影響、旅客是否獲豁免等，消息人士表示未來會再研究和考慮；預計今年內將方案提交立法會，最快明年立法收取稅項目。

其他陸路交通措施方面，政府表示會檢討俗稱的「牛肉乾」的違泊定額罰款，以及檢視各政府隧道及主幹道的收費，檢討電動私家車牌照費、停車收費錶的收費。

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現時違例泊車的定額罰款為320元，超速駕駛每小時15公里或以下罰款320元，15至30公里罰款450元，30至45公里罰款600元。超過45公里罰款1,000元，並須取消駕駛資格至少6個月及強制完成駕駛改進課程。

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