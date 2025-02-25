  • 18°C
香港時間：2025225日 (二) 23:56

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 姚子羚 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

迪士尼業績︱迪士尼「垃圾桶盲盒」受熱捧　人均消費增長28%

港聞

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 姚子羚 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港迪士尼去年賓客人均消費增長28%，迪士尼透露，園區「垃圾桶盲盒」也有粉絲搶購

香港迪士尼去年賓客人均消費增長28%，迪士尼透露，園區「垃圾桶盲盒」也有粉絲搶購，亦有粉絲於萬聖節打扮成「垃圾桶」。隨着2024年的成績表「揭曉」，學者倡發揮協同效應帶至各區，旅遊界議員倡利用創科吸引回頭客。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，迪士尼的業績優於預期，他分析原因為疫情後機場的運力開始回升，令長短途旅客來港人數有所增加，而旅客增長主要受惠於東盟國家，包括來自菲律賓及泰國等地的遊客，再加上近年香港迪士尼樂園新增部分設施都能吸引區內旅客。

點擊圖片放大
+2

他認為可配合香港其他景點，讓遊客增加留港時間，產生協同效應，因東盟旅客較少即日來回，他們來港最少住3至4日，當中消費購物帶來經濟效益。他認為政府可做好旅遊協調，例如讓旅客早上去主題樂園，晚上另有活動，看表演，「一日的活動等於去其他地方玩數天，旅客會覺得『值』而來港。」

    倡建立旅遊氛圍　協調活動聯動

    他認為最重要要建立旅遊氛圍，如配合旅發局或其他大型活動聯動，讓多區都有氛圍感，帶動旅客消費。他舉例外國的大型活動，旅客落機在機場已經體驗和感受到活動氣氛，又指過往香港國際七人欖球賽可帶動港島酒吧的生意，但「其他區感受不到」。

    點擊圖片放大
    +2

    旅遊界立法會議員姚柏良表示，迪士尼於疫情時推出全新城堡滙演，延長營運時間，成功吸引客人逗留至晚飯後再離開；而獨一無二的魔雪奇緣將品牌效應推至新層次。

    運用創新科技吸回頭客

    他認為，香港迪士尼可繼續創新，引入獨特體驗，繼續吸引客人，特別是回頭客。他解釋運用創新科技，包括浸沉式內容和互動式元素都是有吸引力的元素，如受歡迎的魔雪奇緣引入不同季節內容，相信可吸引回頭客。

    🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    迪士尼｜香港迪士尼近萬名員工最多加薪5%另派2.4個月花紅　20周年將推歷來最大型巡遊表演
    今日 13:45
    迪士尼｜香港迪士尼近萬名員工最多加薪5%另派2.4個月花紅　20周年將推歷來最大型巡遊表演
    迪士尼樂園｜迪士尼「Duffy與好友同萌遊」9大亮點　必坐Duffy限定火車＋「可愛座」公仔打卡位
    13:47 2025/02/21
    迪士尼樂園｜迪士尼「Duffy與好友同萌遊」9大亮點　必坐Duffy限定火車＋「可愛座」公仔打卡位
    迪士尼門票優惠｜香港迪士尼/海洋公園門票買一送一　人均$236.5起復活節假期適用
    12:23 2025/02/19
    迪士尼門票優惠｜香港迪士尼/海洋公園門票買一送一　人均$236.5起復活節假期適用

    你可能感興趣

    迪士尼｜香港迪士尼近萬名員工最多加薪5%另派2.4個月花紅　20周年將推歷來最大型巡遊表演
    今日 13:45
    迪士尼｜香港迪士尼近萬名員工最多加薪5%另派2.4個月花紅　20周年將推歷來最大型巡遊表演
    迪士尼樂園｜迪士尼「Duffy與好友同萌遊」9大亮點　必坐Duffy限定火車＋「可愛座」公仔打卡位
    13:47 2025/02/21
    迪士尼樂園｜迪士尼「Duffy與好友同萌遊」9大亮點　必坐Duffy限定火車＋「可愛座」公仔打卡位
    迪士尼門票優惠｜香港迪士尼/海洋公園門票買一送一　人均$236.5起復活節假期適用
    12:23 2025/02/19
    迪士尼門票優惠｜香港迪士尼/海洋公園門票買一送一　人均$236.5起復活節假期適用
    迪士尼樂園 旅發局 主題樂園

    香港經濟日報 App

    免費即時新聞

    立即掃描

    搶先下載

    最高瀏覽

    肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
    肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
    小薯茄︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
    小薯茄︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
    肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
    肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
    富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
    富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
    骨癌｜14歲少女確診骨癌僅11個月病逝　父未及見最後一面：終生遺憾
    骨癌｜14歲少女確診骨癌僅11個月病逝　父未及見最後一面：終生遺憾