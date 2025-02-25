迪士尼業績︱迪士尼「垃圾桶盲盒」受熱捧　人均消費增長28%

▲ 香港迪士尼去年賓客人均消費增長28%，迪士尼透露，園區「垃圾桶盲盒」也有粉絲搶購

香港迪士尼去年賓客人均消費增長28%，迪士尼透露，園區「垃圾桶盲盒」也有粉絲搶購，亦有粉絲於萬聖節打扮成「垃圾桶」。隨着2024年的成績表「揭曉」，學者倡發揮協同效應帶至各區，旅遊界議員倡利用創科吸引回頭客。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，迪士尼的業績優於預期，他分析原因為疫情後機場的運力開始回升，令長短途旅客來港人數有所增加，而旅客增長主要受惠於東盟國家，包括來自菲律賓及泰國等地的遊客，再加上近年香港迪士尼樂園新增部分設施都能吸引區內旅客。

▼ 點擊圖片放大 +2

他認為可配合香港其他景點，讓遊客增加留港時間，產生協同效應，因東盟旅客較少即日來回，他們來港最少住3至4日，當中消費購物帶來經濟效益。他認為政府可做好旅遊協調，例如讓旅客早上去主題樂園，晚上另有活動，看表演，「一日的活動等於去其他地方玩數天，旅客會覺得『值』而來港。」

倡建立旅遊氛圍 協調活動聯動

他認為最重要要建立旅遊氛圍，如配合旅發局或其他大型活動聯動，讓多區都有氛圍感，帶動旅客消費。他舉例外國的大型活動，旅客落機在機場已經體驗和感受到活動氣氛，又指過往香港國際七人欖球賽可帶動港島酒吧的生意，但「其他區感受不到」。

▼ 點擊圖片放大 +2

旅遊界立法會議員姚柏良表示，迪士尼於疫情時推出全新城堡滙演，延長營運時間，成功吸引客人逗留至晚飯後再離開；而獨一無二的魔雪奇緣將品牌效應推至新層次。

運用創新科技吸回頭客

他認為，香港迪士尼可繼續創新，引入獨特體驗，繼續吸引客人，特別是回頭客。他解釋運用創新科技，包括浸沉式內容和互動式元素都是有吸引力的元素，如受歡迎的魔雪奇緣引入不同季節內容，相信可吸引回頭客。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】