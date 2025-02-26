吳泳道歉︱吳泳認衰保證與健身教練William斬纜　 人妻FaFa接受道歉用13字冷嘲小三

▲ 吳泳向FaFa道歉並保證與健身教練William斬纜。

【小薯茄 / 吳冰 / 阿冰 / 吳冰細妹 / 吳泳 / 出軌】小薯茄成員吳冰（阿冰）胞妹吳泳被指介入別人婚姻，被指搭上有婦之夫的健身界網紅William。

人夫William的太太FaFa Tse在個人IG連逐出以story方式狙擊，包括夜闖辦公室的「捉姦」影片，指結婚約3個月的丈夫偷食吳泳，還爆出丈夫與吳泳的色慾短訊，並標籤其胞姐阿冰。事件爆出後，成網絡熱話，小薯茄及阿冰無辜被拖落水中招。

而小薯茄亦在昨日發聲明表示，旗下所有成員也是從報道才知此情，並即與William終止個別成員的贊助合作。

小薯茄吳泳︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳 小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾

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吳泳道歉︱FaFa疑曾派帽中回力鏢

在昨日傍晚，FaFa在社交平台上載去年11月婚宴上，與小薯茄成員的大合照，並用心心遮住阿冰 、程仁富等，稱「呢件事完全唔關其他人事，只有健身偷食二人組應該要道歉。」

有網民質疑她為何tag阿冰，認為此舉把阿冰拉落水，欠阿冰一個道歉。FaFa稱：「你唔好再咁講啦，阿冰搵我say sorry已經慘。佢只係想幫個妹，佢無錯。」

不過FaFa也中回力鏢同時，有網民指FaFa當年與當時的男友到William的健身中心做gym後，不足兩個月分「無縫接軌」與William拍拖，被網民質疑向前男友派帽，但FaFa沒有回應此事。同時，也有網民指由此可見William偷食女學員，早有前科。

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吳泳道歉︱FaFa諷刺小三

到昨晚10時點多，FaFa以大字標題END以示事件告一段落，同時附上吳泳以WhatsApp向她道歉的對話截圖，吳泳寫道：「對不起，這件事我真的做錯了。我非常後悔，對你所造成的傷害，我做甚麼也無法彌補。但是我很想誠懇地向你道歉，真的很對不起。我保證以後不會再跟他有任何接觸或聯絡， 對不起。」

FaFa回覆：「不要搞人老公、人哋男人，其實真係唔好，你愛惜自己吧」，吳泳說：「我知道了，對唔住」

她再續稱：「我哋已經被你哋破壞咗。一個家，就係咁散。」而且更叫吳泳「你下次俾人捉到姦快啲著衫走」用13個字教訓兼冷嘲小三，稱：「你下次俾人捉到姦，快啲著衫走，唔好再瞓喺人哋度。你家姐都好慘，你累埋佢。你自己幫返佢啦，佢帶你嚟健康唔係帶你嚟搞三搞四。你哋直頭將健身混淆咗」，吳泳回應：「我唔會再犯，對唔住」。

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吳泳道歉︱William向太太認錯

此外，FaFa也上載丈夫的留言，他說：「sorry 老婆， 我唔知道有冇機會可以珍惜你 ，但我真係好愛你。我依家會做嘅係保護番你，唔想你再受委屈」。

最後，FaFa總結表示：「40小時後，事情完，我接受你哋道歉，但已經無需要有結果，我已經無咗靈魂，搵唔到我個心，周地都係。多謝你哋上一堂俾我大開眼界，先散個心，我已經好叻」。

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