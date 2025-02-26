  • 19°C
香港時間：2025226日 (三) 11:25

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

讓座爭議｜港女搭巴士遭老婦逼讓關愛座　霸氣1句KO後續大快人心

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

有港女乘搭巴士時被老婦逼讓關愛座，之後用一句話KO對方。

【關愛座/讓座/讓座爭議】關愛座的使用及讓座問題向來容易引起爭執，近日就有港女於早上乘搭巴士上班時坐在關愛座上，結果被一名無位坐的老婦「單單打打」逼讓座。不過她並未屈服，更以一句話KO對方。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜做運動熱身不足易「斷腳」 拆解阿基里斯腱斷裂成因＋3大治療方案

該名港女上周二（18日）於社交平台Threads發文，表示自己在早上繁忙時間乘搭城巴E22前往機場航天城上班，由於當時沒有其他位置，所以她便坐在「最後一個」關愛座上。事主在九龍灣上車，不久後巴士到達彩虹，一名年約60至65歲老婦上車，疑似因為無位坐而站在事主面前「自言自語」，抱怨道：

乜而家啲後生女唔識讓位畀啲老人家嘅咩，要啲老人家企成個鐘，腳痛㗎嘛。

不過事主聞言並未讓坐，更開口反駁：

你畀2蚊我畀足全費，你去旅行㗎，我一陣仲要返多9個鐘頭工呀，要有位坐搭的士啦！有錢去旅行唔係冇錢搭的士呀！

至於事件後續，事主就指自己之後繼續「扮瞓覺」，而該名老婦則「好冇癮咁企到東涌先有位坐」。

串文發布後引起大量網民關注，不少人認同事主做法，留言大讚她「做得好」、「」、「佢腳痛去睇醫生囉，一係喺屋企慢慢坐」；有人則指出年輕人並非不願讓座，但希望對方有禮貌地提出要求，「其實你比2蚊真係無問題，但好少少禮貌得唔得」、「你本身有禮貌嘅人哋點會唔讓？佢咁好中氣明顯就唔係需要讓座嗁人，老唔係無禮貌嘅藉口，人哋攰唔通唔需要位置坐？」，事主亦回應「你有禮貌出聲我會讓比你，而唔係喺到單單打打比說話人哋聽」。

此外，事主回覆留言時補充，自己平日通常坐巴士上層，但當天人多無位坐，所以才會選擇坐關愛座，慨嘆「本身返工已經早起身，攰到一個點，基本上搵到位即刻瞓，阿姐仲要喺到單單打打」。

點擊更多網民留言：

點擊圖片放大
+4
+3

更多相關報道：網絡熱話｜OL返工12小時疲憊不堪　被長者逼讓座頭撞柱滿臉血　關鍵畫面曝光還清白

讓座爭議並非香港獨有，台灣亦有人曾因讓座發生爭執，甚至演變成流血衝突。2024年6月，一名OL在連續返工12小時後坐在捷運的關愛座上，不料卻遭2名老人逼讓位，雙方繼而爆發衝突，女子甚至崩潰撞柱子滿臉血。

點擊圖片放大
+3
+2

事件當時引起大眾討論，一時間眾說紛紜，隨後網上再有相關片段流出，還原事件真相。從網上流傳影片可見，涉事OL一開始有向男長者解釋原委，但仍被對方斥責「年紀一大把裝作沒看到」，期間女方疑不滿有人說話時指著自己鼻子，於是站起來與對方理論。雙方愈吵愈烈，長者情緒激動下開始出手攻擊，接著兩人便扭打成一團。有消息指涉事長者已對OL提告，不過隨著最新的影片曝光，似乎洗脫了早前「是OL先動手」的說法。

此外，網上亦流傳著涉事林姓OL所寫的帖文，她指事發後自己於醫院縫了６針，睡了一個晚上，期間竟然收到警署的來電指，涉事的一位男長者要控告自己傷人罪；她又透露，下車後所有人都希望她道歉，她道了歉之後越來越暈眩，而自己之所以撞柱，是因為當下腦中浮現想死的念頭。

點擊圖片放大
+12
+11

林女在帖文中表示，事件爆發後內心已平復許多，表示是世代不同價值觀所造成的誤會，希望對方能平安，並呼籲網友不要過度苛責對方。同時她也坦言，事發後對捷運存有陰影，不僅會開始呼吸困難，嚴重時還會不停掉淚。

相關內容：

讓座爭議︱港男感冒坐港鐵關愛座遇「正義長者」手指指逼讓座　機智乘客1招KO獲讚

讓座爭議｜腳痛坐關愛座休息  遭老婦踩腳逼讓座斥「冇家教」 女學生1句Ko獲激讚

讓座爭議｜老翁地鐵強拉孕婦逼讓座　乘客睇唔過眼合力阻止

讓座爭議｜逼後生女讓關愛座不成　老翁脫口辱罵「豬狗不如」被捕咁判刑

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

地鐵MMA丨網傳青島後生仔拒讓座遭長者暴打流血　警方調查揭真相案情神反轉
17:10 2024/08/12
地鐵MMA丨網傳青島後生仔拒讓座遭長者暴打流血　警方調查揭真相案情神反轉
網絡熱話｜OL返工12小時疲憊不堪　被長者逼讓座頭撞柱滿臉血　關鍵畫面曝光還清白
18:45 2024/06/17
網絡熱話｜OL返工12小時疲憊不堪　被長者逼讓座頭撞柱滿臉血　關鍵畫面曝光還清白
讓座爭議︱港男感冒坐港鐵關愛座遇「正義長者」手指指逼讓座　機智乘客1招KO獲讚
12:28 2024/05/20
讓座爭議︱港男感冒坐港鐵關愛座遇「正義長者」手指指逼讓座　機智乘客1招KO獲讚

你可能感興趣

地鐵MMA丨網傳青島後生仔拒讓座遭長者暴打流血　警方調查揭真相案情神反轉
17:10 2024/08/12
地鐵MMA丨網傳青島後生仔拒讓座遭長者暴打流血　警方調查揭真相案情神反轉
網絡熱話｜OL返工12小時疲憊不堪　被長者逼讓座頭撞柱滿臉血　關鍵畫面曝光還清白
18:45 2024/06/17
網絡熱話｜OL返工12小時疲憊不堪　被長者逼讓座頭撞柱滿臉血　關鍵畫面曝光還清白
讓座爭議︱港男感冒坐港鐵關愛座遇「正義長者」手指指逼讓座　機智乘客1招KO獲讚
12:28 2024/05/20
讓座爭議︱港男感冒坐港鐵關愛座遇「正義長者」手指指逼讓座　機智乘客1招KO獲讚
健康問題 巴士 關愛座 城巴 社交平台 網絡熱話

最高瀏覽

肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
小薯茄吳泳︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
小薯茄吳泳︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
遊日注意｜日本多地爆諾如病毒逾百人受感染　1類高危食物需慎防
遊日注意｜日本多地爆諾如病毒逾百人受感染　1類高危食物需慎防