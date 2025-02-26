讓座爭議｜港女搭巴士遭老婦逼讓關愛座　霸氣1句KO後續大快人心

▲ 有港女乘搭巴士時被老婦逼讓關愛座，之後用一句話KO對方。

【關愛座/讓座/讓座爭議】關愛座的使用及讓座問題向來容易引起爭執，近日就有港女於早上乘搭巴士上班時坐在關愛座上，結果被一名無位坐的老婦「單單打打」逼讓座。不過她並未屈服，更以一句話KO對方。

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該名港女上周二（18日）於社交平台Threads發文，表示自己在早上繁忙時間乘搭城巴E22前往機場航天城上班，由於當時沒有其他位置，所以她便坐在「最後一個」關愛座上。事主在九龍灣上車，不久後巴士到達彩虹，一名年約60至65歲老婦上車，疑似因為無位坐而站在事主面前「自言自語」，抱怨道：

乜而家啲後生女唔識讓位畀啲老人家嘅咩，要啲老人家企成個鐘，腳痛㗎嘛。

不過事主聞言並未讓坐，更開口反駁：

你畀2蚊我畀足全費，你去旅行㗎，我一陣仲要返多9個鐘頭工呀，要有位坐搭的士啦！有錢去旅行唔係冇錢搭的士呀！

至於事件後續，事主就指自己之後繼續「扮瞓覺」，而該名老婦則「好冇癮咁企到東涌先有位坐」。

串文發布後引起大量網民關注，不少人認同事主做法，留言大讚她「做得好」、「」、「佢腳痛去睇醫生囉，一係喺屋企慢慢坐」；有人則指出年輕人並非不願讓座，但希望對方有禮貌地提出要求，「其實你比2蚊真係無問題，但好少少禮貌得唔得」、「你本身有禮貌嘅人哋點會唔讓？佢咁好中氣明顯就唔係需要讓座嗁人，老唔係無禮貌嘅藉口，人哋攰唔通唔需要位置坐？」，事主亦回應「你有禮貌出聲我會讓比你，而唔係喺到單單打打比說話人哋聽」。

此外，事主回覆留言時補充，自己平日通常坐巴士上層，但當天人多無位坐，所以才會選擇坐關愛座，慨嘆「本身返工已經早起身，攰到一個點，基本上搵到位即刻瞓，阿姐仲要喺到單單打打」。

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讓座爭議並非香港獨有，台灣亦有人曾因讓座發生爭執，甚至演變成流血衝突。2024年6月，一名OL在連續返工12小時後坐在捷運的關愛座上，不料卻遭2名老人逼讓位，雙方繼而爆發衝突，女子甚至崩潰撞柱子滿臉血。

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事件當時引起大眾討論，一時間眾說紛紜，隨後網上再有相關片段流出，還原事件真相。從網上流傳影片可見，涉事OL一開始有向男長者解釋原委，但仍被對方斥責「年紀一大把裝作沒看到」，期間女方疑不滿有人說話時指著自己鼻子，於是站起來與對方理論。雙方愈吵愈烈，長者情緒激動下開始出手攻擊，接著兩人便扭打成一團。有消息指涉事長者已對OL提告，不過隨著最新的影片曝光，似乎洗脫了早前「是OL先動手」的說法。

此外，網上亦流傳著涉事林姓OL所寫的帖文，她指事發後自己於醫院縫了６針，睡了一個晚上，期間竟然收到警署的來電指，涉事的一位男長者要控告自己傷人罪；她又透露，下車後所有人都希望她道歉，她道了歉之後越來越暈眩，而自己之所以撞柱，是因為當下腦中浮現想死的念頭。

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林女在帖文中表示，事件爆發後內心已平復許多，表示是世代不同價值觀所造成的誤會，希望對方能平安，並呼籲網友不要過度苛責對方。同時她也坦言，事發後對捷運存有陰影，不僅會開始呼吸困難，嚴重時還會不停掉淚。

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