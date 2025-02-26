實惠減價｜實惠盤點清貨大減價　傢俬/電器/家品$299起抽濕機低至65折

▲ 實惠盤點清貨大減價，傢俬、電器、家品$299起抽濕機低至65折。

Pricerite實惠進行盤點清貨大減價，傢俬低至$299，買2件或以上再減高達$650，最快5天送到。同場家品、家電、寵物用品通通有優惠。優惠適用於全線分店、網店及手機App，想為屋企換個新形象，不妨趁此機會掃貨。

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實惠減價｜傢俬劈價低至$299

Pricerite實惠即日起至3月3日，進行全線盤點清貨，多款傢俬大劈價，$299起即可入手。精選傢俬包括Karida雙座位布藝梳化，原價$6,199，近7折後至$3,999；Casto高身四門鞋櫃原價$3599減至$2,499；木板屏油壓雙人床原價$3,999，減至$2,399。若購買2件或以上，最多可減$650。

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實惠減價｜抽濕機低至65折

同場多款家品、家電亦有減價優惠，Sohonovo頂天立地噴粉4層浴室角架，承重達10kg，可以收納好浴室用品，只需$99.9；而近日天氣開始回暖潮濕，多款精選抽濕機亦低至65折，如開利22L空氣淨化變頻抽濕機，6重空氣淨化功能，只需$2,360，惠而浦20公升壓縮式抽濕機，機身深度得175mm，適合香港家庭使用，大減至$2,557，齊齊準備應付「回南天」。

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實惠減價｜寵物用品低至3折起

毛孩亦不用失望，Pricerite Pet於優惠期間多款精選寵物用品低至3折起，最平$39就可以入手超值好物，人氣品牌包括Furries、unilovetails、AbsFur、Thrive等，無論人寵電器、毛孩家居用品、食品或玩具，總有一款啱心水。

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Pricerite實惠盤點清貨

日期：2月18日至3月3日

分店：全線分店、網店、手機APP

網店連結：【按此】

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