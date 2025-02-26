黃牛黨出沒｜香港迪士尼樂園凌晨4點驚現人龍　疑黃牛黨搶購限定產品炒賣

▲ 迪士尼樂園凌晨4點驚現人龍，疑黃牛黨搶購限定產品炒賣，有網民拍得照片。

【香港迪士尼樂園/春日限定商品/黃牛黨】近日，香港迪士尼樂園因推出全新春日系列產品，再次引發了「黃牛黨」的熱潮。有網友在社交平台上分享，凌晨時分已有大批人排隊等候，甚至有人專程搭的士前往，疑似是為了搶購限量商品並進行炒賣。不少網友對此表示無奈，甚至揶揄這是「上海的壞風氣來到香港」。

最新影片︰

香港迪士尼樂園｜欵黃牛黨全家出動

香港迪士尼樂園每年二、三月都會推出春日限定商品，吸引大量粉絲和收藏者。今年卻出現了「晨跑變夜排」的現象，有港人於社交平台上轉發一則「小紅書」的帖文，指不少人在新品開售前一晚就開始通宵排隊，甚至全家出動。有人認為這種情況讓人聯想到內地迪士尼樂園常見的「黃牛黨」現象。對此，樓主感到又無奈又好笑，他直言「啲黃牛係咪痴左線？」

香港迪士尼樂園｜排隊人龍從凌晨開始

從帖文可以看出，「小紅書男」顯然是香港迪士尼樂園的常客！翻查其過往的社交平台記錄，可以發現他經常發布有關香港迪士尼新品的信息，這很可能是一名專業「黃牛黨」或代購者。他在凌晨時分專程搭的士前往迪士尼樂園，到達時已經是清晨4點02分，並發現園區內已經有大批人在排隊等候，表示「凌晨的港迪真熱鬧，周末才有空來，晨跑變夜排，早享從晚上開始享」。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9



香港迪士尼樂園｜網友嘆敗壞風氣

不少網友對這種現象感到無奈，直言「成班訓慣街」，並質疑「有甚麽優惠要訓街排隊」，也有人調侃這是「上海的壞風氣來到香港」，認為這種炒賣文化已經從內地蔓延到香港。有網民更指出，這些排隊人士大多是「黃牛黨」，他們並非真正的粉絲，而是為了炒賣商品牟利。有人感嘆「這是來玩的還是買東西的」，並質疑迪士尼的限量商品政策是否助長了這種風氣。

香港迪士尼樂園｜2025春日限定主角

香港迪士尼樂園每年總會推出期間限定商品，吸引大批粉絲前來搶購。今次搶購主角是Duffy與好友「春日甜美探索」系列商品，當中包括毛公仔、掛袋飾物、鎖匙扣和頭箍等！一系列主題時尚服裝、配飾和混搭商品，更可讓粉絲與同行親友即買即穿戴，感受與Duffy與好友一同旅行的樂趣。全新春日限定Duffy與好友珍藏幣將於3月6日起發售，這限量珍藏幣值得收藏！

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

更多相關內容︰

迪士尼樂園｜迪士尼「Duffy與好友同萌遊」9大亮點 必坐Duffy限定火車＋「可愛座」公仔打卡位

迪士尼門票優惠｜香港迪士尼/海洋公園門票買一送一 人均$236.5起復活節假期適用

迪士尼｜香港迪士尼樂園4大設施暫停開放 最新門票優惠$859入園2次

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】