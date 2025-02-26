  • 19°C
香港時間：2025226日 (三) 11:26

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃牛黨出沒｜香港迪士尼樂園凌晨4點驚現人龍　疑黃牛黨搶購限定產品炒賣

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 18 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

迪士尼樂園凌晨4點驚現人龍，疑黃牛黨搶購限定產品炒賣，有網民拍得照片。

【香港迪士尼樂園/春日限定商品/黃牛黨】近日，香港迪士尼樂園因推出全新春日系列產品，再次引發了「黃牛黨」的熱潮。有網友在社交平台上分享，凌晨時分已有大批人排隊等候，甚至有人專程搭的士前往，疑似是為了搶購限量商品並進行炒賣。不少網友對此表示無奈，甚至揶揄這是「上海的壞風氣來到香港」。

最新影片︰

湊得輕鬆啲
領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福　曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

香港迪士尼樂園｜欵黃牛黨全家出動

香港迪士尼樂園每年二、三月都會推出春日限定商品，吸引大量粉絲和收藏者。今年卻出現了「晨跑變夜排」的現象，有港人於社交平台上轉發一則「小紅書」的帖文，指不少人在新品開售前一晚就開始通宵排隊，甚至全家出動。有人認為這種情況讓人聯想到內地迪士尼樂園常見的「黃牛黨」現象。對此，樓主感到又無奈又好笑，他直言「啲黃牛係咪痴左線？」

香港迪士尼樂園｜排隊人龍從凌晨開始

從帖文可以看出，「小紅書男」顯然是香港迪士尼樂園的常客！翻查其過往的社交平台記錄，可以發現他經常發布有關香港迪士尼新品的信息，這很可能是一名專業「黃牛黨」或代購者。他在凌晨時分專程搭的士前往迪士尼樂園，到達時已經是清晨4點02分，並發現園區內已經有大批人在排隊等候，表示「凌晨的港迪真熱鬧，周末才有空來，晨跑變夜排，早享從晚上開始享」。

點擊圖片放大
+10
+9


香港迪士尼樂園｜網友嘆敗壞風氣

不少網友對這種現象感到無奈，直言「成班訓慣街」，並質疑「有甚麽優惠要訓街排隊」，也有人調侃這是「上海的壞風氣來到香港」，認為這種炒賣文化已經從內地蔓延到香港。有網民更指出，這些排隊人士大多是「黃牛黨」，他們並非真正的粉絲，而是為了炒賣商品牟利。有人感嘆「這是來玩的還是買東西的」，並質疑迪士尼的限量商品政策是否助長了這種風氣。

香港迪士尼樂園｜2025春日限定主角

香港迪士尼樂園每年總會推出期間限定商品，吸引大批粉絲前來搶購。今次搶購主角是Duffy與好友「春日甜美探索」系列商品，當中包括毛公仔、掛袋飾物、鎖匙扣和頭箍等！一系列主題時尚服裝、配飾和混搭商品，更可讓粉絲與同行親友即買即穿戴，感受與Duffy與好友一同旅行的樂趣。全新春日限定Duffy與好友珍藏幣將於3月6日起發售，這限量珍藏幣值得收藏！

點擊圖片放大
+12
+11

    • 更多相關內容︰

    迪士尼樂園｜迪士尼「Duffy與好友同萌遊」9大亮點　必坐Duffy限定火車＋「可愛座」公仔打卡位

    迪士尼門票優惠｜香港迪士尼/海洋公園門票買一送一　人均$236.5起復活節假期適用

    迪士尼｜香港迪士尼樂園4大設施暫停開放　最新門票優惠$859入園2次

    🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

    💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票買一送一　人均低至$299.5不限日子入園
    11:58 2025/01/09
    迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票買一送一　人均低至$299.5不限日子入園
    百日宴場地推介2025｜新手爸媽必睇6大百日宴場地　謝安琪李亞男都愛這童話地方
    10:30 2025/01/18
    百日宴場地推介2025｜新手爸媽必睇6大百日宴場地　謝安琪李亞男都愛這童話地方
    小紅書爆紅｜香港迪士尼變自修室？　內地學生湧入園溫書推介「這園區」最正
    19:46 2025/02/11
    小紅書爆紅｜香港迪士尼變自修室？　內地學生湧入園溫書推介「這園區」最正
    迪士尼｜香港迪士尼樂園4大設施暫停開放　最新門票優惠$859入園2次
    12:42 2025/02/12
    迪士尼｜香港迪士尼樂園4大設施暫停開放　最新門票優惠$859入園2次
    迪士尼門票優惠｜香港迪士尼/海洋公園門票買一送一　人均$236.5起復活節假期適用
    12:23 2025/02/19
    迪士尼門票優惠｜香港迪士尼/海洋公園門票買一送一　人均$236.5起復活節假期適用
    迪士尼樂園｜迪士尼「Duffy與好友同萌遊」9大亮點　必坐Duffy限定火車＋「可愛座」公仔打卡位
    13:47 2025/02/21
    迪士尼樂園｜迪士尼「Duffy與好友同萌遊」9大亮點　必坐Duffy限定火車＋「可愛座」公仔打卡位

    你可能感興趣

    迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票買一送一　人均低至$299.5不限日子入園
    11:58 2025/01/09
    迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票買一送一　人均低至$299.5不限日子入園
    百日宴場地推介2025｜新手爸媽必睇6大百日宴場地　謝安琪李亞男都愛這童話地方
    10:30 2025/01/18
    百日宴場地推介2025｜新手爸媽必睇6大百日宴場地　謝安琪李亞男都愛這童話地方
    小紅書爆紅｜香港迪士尼變自修室？　內地學生湧入園溫書推介「這園區」最正
    19:46 2025/02/11
    小紅書爆紅｜香港迪士尼變自修室？　內地學生湧入園溫書推介「這園區」最正
    迪士尼樂園 Disney 小紅書 網絡熱話 樂園 商品 時裝服飾 香港 上海 社交平台

    最高瀏覽

    肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
    肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
    小薯茄吳泳︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
    小薯茄吳泳︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
    肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
    肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
    富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
    富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
    遊日注意｜日本多地爆諾如病毒逾百人受感染　1類高危食物需慎防
    遊日注意｜日本多地爆諾如病毒逾百人受感染　1類高危食物需慎防