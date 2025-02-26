迪士尼業績︱迪士尼業績轉虧為盈 黃家榮：擴建新景點經濟效益大於向政府派息
港聞
撰文： 施雯雯
發布時間： 2 小時前
最後更新： 13 分鐘前
【香港迪士尼 / 迪士尼樂園 / 迪士尼業績】香港迪士尼扭轉連虧9年困境，業績轉虧為盈，上年度錄得淨利潤8.38億元，入場人次770萬創新高。職業訓練局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮今早（26日）在電台節目表示，香港迪士尼今次業績未反映去年12月起實施深圳赴港旅遊「一簽多行」措施；能保持樂園新鮮度會具效益，認為其利潤用於擴建新景點，所帶來的經濟效益會大於向政府派發股息。
黃家榮指，今次是香港迪士尼完全不受疫情影響的首個業績，可見除了維持到本地人入場，亦吸引到旅客入場，願意作高消費。迪士尼樂園起了示範作用，即能做好服務並具創意，香港不乏願意付錢的旅客，為旅遊業打下強心針。
立法會經濟事務委員會委員林筱魯在同一節目說，香港迪士尼錄得高利潤值得鼓掌，可見旅客結構正在優化中，不再只靠本地人，內地與東亞南客源上升；酒店入住率佔70%，未回復至高峰。
林筱魯指，主題樂園要維持競爭力最重要是不斷轉換更新，擴建以吸引旅客是值得考慮，否則會很長時間都未能收回成本，希望「一簽多行」措施，能帶動更多旅客。
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