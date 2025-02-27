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閱讀滋養生活 香港公共圖書館Podcast頻道「24/7故事館」帶來全新閱讀體驗

特約

發布時間： 2025/02/27 11:00

最後更新： 2025/02/27 11:17

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閱讀不僅能滋養乏味的生活，還能讓我們吸收不同知識，甚至成為紓解壓力的良方。隨着數碼科技的普及，閱讀方式早已突破傳統的書本限制。香港公共圖書館除了擁有海量藏書外，近年更積極透過科技，例如於Spotify Podcast平台推出全新頻道——「24/7故事館」。這個頻道透過聲音檔為讀者帶來不一樣的閱讀樂趣，並鼓勵大家培養經常閱讀的習慣。

嘉賓親身分享 閱讀如何啟發生活

「24/7故事館」並不只是講故事那麼簡單！頻道會定期更新主題，內容廣泛且別具啟發性，讓讀者能夠以輕鬆的方式接觸到不同的日常生活課題。頻道特別邀請了來自不同界別的嘉賓參與錄製節目，他們以自身經驗，分享對不同見解，並講述閱讀如何為他們的日常生活注入靈感。

參與首輪節目的包括人氣Youtuber J Lou、多媒體傳媒人伍家謙、東京奧運乒乓球女子團體銅牌得主蘇慧音、旅遊博客Chris Leung以及數碼遊牧家Tiffie。每位都會根據自身的興趣和特色，挑選適合的書籍與讀者分享，例如中法混血兒J Lou 介紹了一本與燒賣相關的有趣書籍，從中展現香港飲食文化的魅力。這些真摯的分享，不僅讓我們更貼近書籍內容，更能激發大家的閱讀興趣，重新感受文字的力量。

中法混血兒J Lou 於首輪節目分享一本與燒賣相關的有趣書籍。

無須登入 快閃電子書一click即讀

除了精彩的故事分享，「24/7故事館」更提供了一個閱讀電子書的捷徑，讓讀者享受無縫閱讀的便利，隨時隨地不論是在上班途中，還是下廚烹飪的空檔，都能收聽故事內容，找到屬於自己的「故事時間」。

更吸引的是，頻道介紹的書籍部分選自快閃電子書，讀者無需登入圖書館帳戶，只需透過香港公共圖書館的網站，便能一click閱讀精挑細選的書籍。只要有網絡覆蓋，讀者即可全天候享受閱讀樂趣，無論是短暫的空閒時光，還是長途旅程，都可隨時展開一趟文字的旅程。

「香港故事」啟迪心靈的第一站

首階段的「香港故事」主題，精選了一系列與香港有關的書籍，涵蓋文化、歷史、飲食及香港精神等多個範疇。這些故事不僅反映了香港的多元面貌，更蘊含豐富的知識與智慧，讓讀者能夠從不同角度了解這座城市的獨特魅力。

「香港故事」的每個主題，都有着引人入勝的內容和充滿啟發的故事。透過Podcast頻道，讀者可以隨時收聽內容，感受書籍中的情感共鳴，並從中獲得靈感與啟迪。這些故事不僅能滋養我們的心靈，還能溫潤我們的日常生活，讓閱讀成為我們與世界對話的重要途徑。

想知其他嘉賓的書籍推介及個人分享，就要密切留意「24/7故事館」Podcast頻道。

立即追蹤「24/7故事館」 探索閱讀新領域

「24/7故事館」讓你以輕鬆有趣的方式走進故事世界。不論你是尋求心靈滋養，還是希望吸收新知識，這個頻道都能為你帶來啟發。
立即追蹤「24/7故事館」Podcast頻道，探索更多精彩內容，讓閱讀陪伴你的生活。從「香港故事」開始，為自己預留一段屬於故事的時間，感受文字的魅力與力量。閱讀不僅是增長見識的途徑，更是讓我們停下腳步，重新審視生活的良方。現在就加入這趟閱讀旅程，讓故事點亮每一天！

香港公共圖書館Podcast頻道「24/7故事館」：https://bit.ly/3ERYZag
香港公共圖書館專頁 - 「喜閱．飛越」：
Facebook: https://www.facebook.com/readingisjoyful
Instagram: https://www.instagram.com/readingisjoyful/

(特約)

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