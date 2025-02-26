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服藥禁忌︱女學生患流感吃感冒藥全身泛黃慘罹肝衰竭　醫生警告4類藥勿混吃：恐休克致死

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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女學生患流感吃感冒藥全身泛黃慘罹肝衰竭　醫生警告4類藥勿混吃：恐休克致死

【流感／感冒藥／止痛藥／肝衰竭／布洛芬】感冒切勿亂吃藥！近日流感高峰期，有不少市民都「中招」，有醫生示警大家，感冒期間有4類藥不可混服，否則不但對肝、腎、胃部造成傷害，嚴重更可休克致死。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜做運動熱身不足易「斷腳」 拆解阿基里斯腱斷裂成因＋3大治療方案

内地媒體曾報道個案：一名15歲女生因感冒發燒，自行購買感冒藥在校服用後，竟全身發黃，求醫證實是由藥物引起的肝衰竭，需進行肝臟移植。

廣東省中醫院治未病中心主治醫師、醫學碩士張嘉文醫生，在社交平台引述個案指出，流感期間一定不要亂吃藥，用藥需警惕；尤其是以下4類藥物和食物切忌混吃，否則恐釀成悲劇。

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1. 對乙醯胺基酚 + 複方感冒顆粒

2. 布洛芬 + 咖啡因

3. 頭孢/阿士匹靈 + 酒精

4. 抗生素 + 牛奶/果汁

同場加映：5種日本「EVE系列」止痛藥分析

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同場加映：急性肝衰竭5大原因

台灣家庭醫學科醫生陳敬睿曾經發文，表示日常生活中有5個常見原因導致急性肝衰竭：

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