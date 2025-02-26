財政預算案2025︱政府今年度繼續錄得較大赤字　2027至28年度累計削減橫幅經常開支7%

▲ 財政司司長陳茂波公布財政預算案。

【陳茂波 / 政府開支 / 財政預算案2025】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波說，過去一年香港迎來了不少正面的發展，本港經濟連續兩年增長，就業市場穩定、通脹溫和、搶人才和搶企業成果豐碩、大型國際盛事相繼在港舉行、訪港旅客人數亦顯著增加，股市近月氣氛亦持續向好，市面氣氛熱鬧。

但香港亦經歷了不少的挑戰，國際地緣政局干擾了貿易、供應鏈、資金流和投資市場情緒；相對高息的環境持續令本地資產價格受到遏抑；旅客及市民消費模式的轉變繼續影響零售及餐飲等市道。

財政預算案2025︱政府今年度繼續錄得較大赤字

這些挑戰既考驗本港經濟的韌性，亦正好反映在發展過程中需要變革、創新及不斷自我提升。過去幾年應對疫情的大規模逆周期措施，達到了「撐企業、保就業、穩經濟、紓民困」的目標，但亦導致本港出現數年的財政赤字。去年，受內外因素影響，與資產市場相關的收入遠遜預期，令政府今年度繼續錄得較大赤字。

財政預算案2025︱2027至28年度累計削減政府經常開支7%

陳茂波說，這份預算案提出「強化版」的財政整合計劃，包括至二零二七／二八年度累計削減政府經常開支百分之七。

嚴控公共開支是必須做的工作，但我們也須小心平衡過程中的影響，穩慎推進，既盡最大努力減少對公共服務和社會民生的影響，也為未來發展提供可持續的財政基礎。這個「強化版」的計劃提供了清晰的目標，讓我們可以逐步在本屆政府任期內把經營帳目回復平衡。

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