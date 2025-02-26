都大活動丨HKMU LiPACE與德國駐港總領事館合辦嘉年華　讓學生體驗德國聯邦文化風情

▲ 香港都會大學李嘉誠專業進修學院（HKMU LiPACE）與德國駐香港總領事館合作，舉辦德國嘉年華文化活動，感受德國各聯邦州的獨特風情。(HKMU LiPACE提供)

香港都會大學李嘉誠專業進修學院（HKMU LiPACE）與德國駐香港總領事館合作，舉辦德國嘉年華文化活動，讓學生親身體驗德國各聯邦州的獨特風情。

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嘉年華是德國僅次於聖誕節的重要節日，每年2月至3月舉行。當地人在這段期間舉辦宴會、遊行和舞會，盡情狂歡，迎接春天來臨。HKMU LiPACE昨(25日)與德國駐香港總領事館合作，於LiPACE葵興校園舉辦德國嘉年華文化活動

德國駐香港副總領事Stefanie Seedig昨出席活動，向在場學生介紹德國16個聯邦州的地域和文化特色。LiPACE學生穿著狂歡節服飾，以及多蒙特、司徒加特、緬恩斯和慕尼黑等德國著名球隊的球衣，在Schlager德國狂歡節音樂的伴奏下，一同參與舞蹈、剪呔和拋糖果等有趣的民間習俗。

場內還準備椒鹽捲餅（Pretzel）、德國馬鈴薯沙拉、多款德國香腸，以及德國蘋果汽水（German Apfelschorle）等地道美食和飲品，讓學生們也能體驗濃厚的德國嘉年華氛圍。

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香港都會大學李嘉誠專業進修學院副院長陳羿帆博士表示：「身處現今全球化和互聯互通的世界，LiPACE會以「在地國際化」（Internationalization in Place）為核心，為學生在本地與國際的發展提供基礎。」在這種互動，有助促進在地國際化、跨文化意識和共融，亦是「3-I 文化倡議活動」的精髓所在。

HKMU LiPACE 積極推動「在地國際化」（Internationalization in Place）、「跨文化意識」（Intercultural Awareness）和「共融」（Inclusiveness），為學生舉辦一系列「3-I 文化倡議活動」。自去年9月起，LiPACE 開始與各國駐港領事館合作，舉辦各式各樣的沉浸式體驗活動，並邀請領事館人員親身到場，與學生分享各國文化傳統和個人國際經驗。

截至今年1月，已先後與芬蘭、津巴布韋、埃及、匈牙利、日本和印度駐港領事館合作，透過多元化的活動，以及旅遊、電影、書籍和美食等不同媒介，將當地文化習俗和風土人情帶到校園。每場活動均座無虛席，反應熱烈。

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