財政預算案2025︱預留10億設人工智能研發院　將辦國際機器人大會

▲ 預留10億設人工智能研發院，將辦國際機器人大會。（朱永倫攝）

【陳茂波 / 人工智能 / 財政預算案2025】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波說，人工智能是加速培育新質生產力的核心，要善用「一國兩制」的制度優勢及國際化的特點，讓香港成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地，通過前沿研究和落地應用，全力發展人工智能為關鍵產業，並賦能傳統產業升級轉型。

財政預算案2025︱人工智能超算中心

陳茂波說，我們一直積極優化發展人工智能的策略和規劃。數碼港的人工智能超算中心首階段設施剛投入服務，運算速度會在今年內逐步提升至每秒浮點運算3,000千萬億次，相當於1小時可完成近100億張圖像處理。

財政預算案2025︱香港微電子研發院

香港微電子研發院於去年9月成立，引領大學、研發中心和業界合作研發第三代半導體核心技術，善用大灣區完備的製造業產業鏈和龐大市場，促進「從一到N」的科研成果轉化和產業發展。兩條中試線年內會在元朗微電子中心組裝，明年投入運作。

財政預算案2025︱香港人工智能研發院

為引導及助力香港的人工智能創新研發和產業應用，陳茂波指已預留10億元，成立香港人工智能研發院。數字政策辦公室（數字辦）會制訂研發院的成立安排和具體目標，重點在促進人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。

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