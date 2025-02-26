財政預算案2025︱港府搶企業搶人才　陳茂波：66家重點企業來港、各人才入境計劃43萬宗申請

▲ 政府大力推動創科發展，拼經濟、搶企業、搶人才的努力已取得一定成果。（資料圖片）

【陳茂波 / 政府開支 / 財政預算案2025／搶企業／搶人才】財政司司長陳茂波今日（26日）發表最新一份財政預算案。陳茂波表示，本港經濟連續2年錄得溫和增長，政府大力推動創科發展，並通過多元化的招商活動，力求引入更多企業、資金和投資機構。近期多個經濟環節持續改善, 政府拼經濟、搶企業、搶人才的努力已取得一定成果。.

陳茂波指，自引進重點企業辦公室（引進辦）成立以來，已引進66家重點企業來港，其中8成已經或正籌劃建立全球或地區總部。這些企業不少是估值過百億元的創科企業。此外，投資推廣署去年成功吸引超過500家內地和海外企業在港開設或擴展業務，增長超過4成，預計可帶來超過677元的直接投資。

另外，去年底本港的存款總額超過17萬億元，按年上升7%。在引入新興市場資金方面，去年2隻追蹤港股的交易所買賣基金在沙特交易所上市，資產規模超過130億元。

陳茂波又指，截至去年底，各項人才入境計劃共收到超過43萬宗申請，批出超過27萬宗，共有約18萬名人才到港。

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