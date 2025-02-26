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吳泳｜星級健身教練偷食成熱話　PT入行途徑最高月入幾多？

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

這兩日網上熱話，定是小薯茄吳冰妹妹吳泳傳出搭上已婚健身界網紅William，引來不談論，亦令私人健身教練（PT）職業再受關注。

作為一位星級健身教練，究竟最高月入幾多？健身教練又如何入行呢?

根據健身中心網站資料，健身教練必須持有相關健身教練執照，方可在健身中心授課。而市面上有不少考取健身教練牌的學院，如本地大學提供的健身教練課程（政府認可）、亞洲運動發體適能專業學院 AASFP，也有外資學院健身教練課程（為國際認可）。

受訓考核內容主要包括體能考試要求、心肺復蘇法（CPR）證書及須於健身中心完成指定時數實習教練。拿取證書後，便可正式授課。

健身教練一般可分為駐場教練和私人健身教練，後者以一對一教學為主，因此收入視乎學生人數，一般月入約在一萬多元至8至10萬。如在健身中心授課，大多是佣金制。

 不過，健身教練屬自僱人士，收入並不穩定。 （資料內源:RY Fitness網頁）

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