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名人健康丨屢傳中風靠拐杖行路　75歲劉松仁休養多時罕見現身

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【劉松仁/中風】現年75歲的劉松仁近年曾傳出因中風有口齒不清問題，而且需靠拐杖行路，他近日現身深圳與影迷聚會，親身用行動打破了有關傳聞。

最新影片:

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劉松仁於上周六（22日）於深圳與60名影迷見面，不少粉絲事後將與偶像的合照上載社交平台，並大讚劉松仁當日狀態極佳，不但「風趣幽默」而且「完全沒有老年人的感覺」。從網上多幅照片可見，劉松仁雖然已屆75歲，但臉容依然俊俏，而且頭髮仍然非常濃密，走路時亦不用柺杖。

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而劉松仁翌日亦於微博分享當日聚會感受:

經過幾個月的籌備和創作....經過5小時的相互交流，為什麼在疲憊不堪的情況底下，仍然要跟你們共聚晚餐呢？只不過是想讓我們大家能度過一個盡興的晚上！真是很開心，像朋友共聚，暢所欲言。人生夫復何求！ ！ ！ ？ ？

劉松仁屢傳身體狀況亮紅燈

70年代已經入行的劉松仁，自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》後，便大減幕前工作量，不過因為信仰，於2019年曾執導及創作舞台劇《利瑪竇》，期間他被拍到需要以拐杖行路，更傳出有手震、口齒不清的情況。劉松仁去年4月曾就中風傳聞作出回應，暗指有關報導失實。

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中風成因及徵狀｜一招自測中風徵兆

ViuTV外購節目《恐怖醫學》其中一集，曾請來日本聖瑪麗安娜醫科大學神經科教授長谷川泰弘，教大家一個簡單的方法，用手指公自測中風徵兆：

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中風症狀｜港人一家六口5人相繼中風　專家教1招自測中風先兆

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