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有品名校生｜女拔生搭港鐵倒瀉盆栽成地泥　清理方法獲讚：果然係拔萃！

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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女拔生搭港鐵倒瀉盆栽後處理方法，引網民熱議！

【學界熱話/拔萃女書院/港鐵/公德心】近日一名身穿拔萃女書院運動服的女學生，在乘搭港鐵時不慎倒瀉盆栽，弄得滿地泥土，她隨即拿出1物清理現場，目擊經過的網民拍下這一幕，並將照片分享至社交平台Threads，並大讚女生此舉：「真係值得讚賞，果然係拔萃！」不過亦有網民認為她所做的只是基本善後工作，不需有名校濾鏡！

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有品名校生｜網民大讚女拔生倒瀉盆栽後處理方法

有網民日前在Threads發文，配上一張女拔學生正蹲在地上用紙巾清理泥土的照片，留言謂：「今日坐地鐵個（嗰）陣，一個女仔倒瀉盆栽，啲泥土出晒黎（嚟），但佢即刻攞紙巾出黎（嚟）擦乾淨，真係值得讚賞，果然係拔萃 」。

帖文引起網民熱議，不少網民大讚女生有公德心：「有家教！」有網民甚至歸功於女拔教得好：「我個女中學讀女拔，教到佢地著校服嗰陣，喺地鐵有位都唔會坐。」並大玩食字：「出泥拔萃！」

同場加映：女拔中一入學申請所需文件

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有品名校生｜網民反駁：不應因名校濾鏡而讚美

不過亦有網民作出反駁，認為基本善後做法不應有名校濾鏡：「基本嘢唔好講到好勁咁啦」、「其實呢個係基本禮貌，關讀拔萃咩事？」、「我相信十個人唔會有兩個人會咁做」、「正常人倒瀉嘢都係得返啦，咁都要影上網？」、「我唔係讀女拔都會咁做。」還指身為名校生很大壓力：

著呢套校服有壓力，唔擦唔得……

但普遍網民都一致認為要讚揚女生，因為很多人連基本事情都不會做：「基本？商場啲港女倒瀉杯手搖，十有九都係走左（咗）去。」更認為多點讚美鼓勵，少點戾氣，世界會更美好。  

同場加映：中一叩門3招攻略

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拔萃女書院｜女拔誕生最多公開試狀元

拔萃女書院是Band 1直資學校，以英語為教學語言。學校在學術、音樂及體育多方面均有卓越成就，拔萃女書院是拔萃女小學的一條龍中學，因而深受家長喜愛。

於歷屆中學會考及香港中學文憑考試中，女拔是誕生最多會考「10A狀元」及文憑試「7科5**狀元」的學校之一，直至2024年，共有52名狀元，其中38名會考「10A狀元」及14名文憑試「7科5**狀元」，排名全港第2。

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