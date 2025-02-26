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八達通失效｜再有一批八達通5月失效　即睇2大免費換卡方法

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 41 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

再有一批八達通5月失效，即睇2大免費換卡方法。

大家最近使用八達通時，若聽到「嘟～嘟嘟」三聲便要留意，代表八達通即將失效，是時候要換卡。八達通在Facebook專頁提醒，第16批八達通將於5月24日失效，即睇下文了解換卡方法，以免需繳付逾期更換行政費。

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八達通失效｜第16批八達通5月底失效

八達通自2020年6月中起，逐步更換2002年或以後發出的租用八達通，包括不記名八達通及個人八達通，每批八達通有至少3個月通知期。拍卡時會有「嘟～嘟嘟」三聲，即代表八達通需要更換。

根據八達通2025年換卡計劃，第16批八達通將於

2025年5月24日失效並需要換卡，以下為需要更換之八達通卡號：

  • 95000001 - 95507000

八達通失效｜2大免費換卡方法

持有第16批八達通卡的市民，可在3個月通知期內，透過2個方法完成換卡手續：

1. 轉用手機八達通

若使用指定型號之iPhone、華為或Samsung流動裝置，便可將實體八達通轉換為手機八達通，卡内的按金、餘額、服務及優惠均可轉移至手機八達通或新卡。當八達通卡失效一年但仍未被更換，用戶需繳付逾期更換行政費。

點擊圖片放大看iPhone、華為或Samsung用戶轉換手機八達通步驟：

點擊圖片放大
+7
+6

2. 直接到八達通服務站更換新實體卡

持有租用版不記名八達通的用戶，可以於「港鐵客務中心」退回租用版八達通，安排按金及餘額（如有）退款。

八達通服務站地址：【按此瀏覽

至於持有個人八達通的用戶，如想轉移至實體八達通，則需要預先登記，步驟如下：

點擊圖片放大
+2

八達通失效｜查詢八達通卡是否需要更換

如不確定八達通卡是否需要更換及是否需要繳付逾期更換行政費，可於八達通網站查詢。

查詢八達通卡是否需要更換。

八達通失效｜2項服務及優惠將不會轉移至新卡

以下2項服務／優惠，在換卡時不會轉移至新的八達通：

  • 停車場時租／月租服務
  • 港鐵泊車轉乘計劃

下列服務及優惠會自動轉移至新八達通：

  • 八達通餘額
  • 最近9次消費紀錄
  • 自動增值服務
  • 八達通日日賞$
  • 八達通日日賞 – 電子印花
  • 公共交通費用補貼
  • 屋苑／商業大廈／校園門禁系統
  • 校園管理系統
  • 屋苑／商業大廈／校園專用巴士
  • 港鐵乘車優惠及服務：學生車費推廣計劃、輕鐵個人八達通積分優惠、羅湖 / 落馬洲特惠乘車計劃、港鐵全月通加強版、港鐵「即日第二程車費九折」優惠（如適用）、港鐵特惠站優惠、登記賬戶內獎分及已領取的免費車程
  • 九巴月票
  • 新渡輪月票／假日來回票
  • 新巴／城巴車費優惠

為確保有關功能成功轉移，請於轉移後即以新八達通使用該功能。如該功能不能正常運作，請聯絡有關管理處 / 服務供應商。另外，亦請保留更換八達通的收據，並向有關服務供應商查詢，以安排將該服務/優惠轉移至新的八達通。

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