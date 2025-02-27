  • 19°C
香港時間：2025227日 (四) 20:45

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抗衰老｜身體機能大不如前？研究揭2個年紀是衰老轉捩點　醫生：做3件事可延緩老化

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【抗衰老／年齡衰老／延緩老化／新陳代謝】許多人踏入中年後，發現自己較易疲倦、變胖或生病。基因醫生張家銘表示，這些不是錯覺，而是人體老化的「雙波浪效應」，會影響身體機能，若能提前做好飲食與運動調整，甚至可延緩老化。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜做運動熱身不足易「斷腳」 拆解阿基里斯腱斷裂成因＋3大治療方案

基因醫生張家銘指出，根據一項2024年刊登在《Nature Aging》期刊研究發現，人體在44歲與60歲會出現2次明顯的體質轉變，影響新陳代謝、免疫功能、內臟健康，甚至疾病風險。如果能夠提前做好準備，就能讓這些轉折點影響變小，甚至延緩老化。

該研究指出，人在44歲時，新陳代謝變慢，身材會開始「走樣」。由於進入40多歲時，人體對於脂質與酒精代謝開始下降，身體處理脂肪、酒精的效率變差，很多人到了這個年紀，就會發現明明吃得跟以前一樣，卻開始變胖，肚子變大，甚至連運動的效果都不如以往。

張家銘提到，若想好好維持身體狀態，此時期應注意以下３件事：

點擊圖片放大
+4
+3

1. 減少高脂、高糖、高酒精攝取

長期攝取會導致高血脂、脂肪肝，甚至心血管疾病。酒精代謝變慢，還會讓宿醉時間變長，甚至影響肝臟健康。

2. 控制體重、增加肌肉量

40歲後的基礎代謝率下降，若不改變飲食與運動習慣，體重容易直線上升。此時的運動不只為了「瘦」，更是為了「維持肌肉」，因肌肉流失會加速老化，更容易使人疲勞，甚至影響血糖穩定。

3. 注意咖啡因代謝變化

有些人到了40多歲時，開始發現喝咖啡容易心悸、影響睡眠，這可能跟肝臟酵素活性變化 有關。若開始發現喝咖啡的影響變大時，可以調整飲用咖啡的時間，避免影響晚上的睡眠品質。

年齡衰老｜60歲免疫力下降　慢性病風險增加

踏入60歲後，張家銘表示，這個階段身體的變化會更明顯。此次的變化主要是免疫系統、腎臟與血糖代謝。這時候，身體對抗感染的能力變差，腎臟排毒功能下降，同時血糖控制變得困難，讓糖尿病風險大幅上升。

張家銘建議，60歲後就應該注意以下３件事：

點擊圖片放大
+4
+3

1. 提升免疫力，防止「免疫衰老」

60歲後，免疫系統不再靈敏，容易出現慢性發炎，導致各種疾病風險上升，甚至影響記憶力、心血管健康。因此，維持充足的維他命D、蛋白質攝取，保持規律運動，能有助免疫系統維持較好狀態。

2. 保護腎臟，減少高鈉、高蛋白負擔

腎臟開始老化，血尿素氮（BUN）升高，腎小球過濾率下降，身體的排毒效率變差。長期吃高鹽、高蛋白的食物，腎臟負擔會更大，甚至可能導致腎病風險上升。建議減少進食加工食品、泡麵、醃漬食品，適量攝取蛋白質，不要過量，有助減少腎臟負擔。

3. 控制血糖，避免糖尿病風險飆升

60歲後，胰島素敏感度降低，血糖波動變大，很多人在這個年紀開始出現糖尿病前期，甚至被診斷為糖尿病。因此，這時應減少精緻糖分，多攝取膳食纖維，並保持運動以穩定血糖。

抗衰老｜40歲與60歲是關鍵轉折點

張家銘強調，老化不可避免，但可以提早準備去管理身體健康，讓身體慢慢老去。這2個關鍵年齡不只是身體變化的時刻，更是改變命運的時間點。若能在40歲前，好好調整飲食與運動，維持良好的代謝狀態，當到了60歲，老化的影響就會大幅減少。而等到60歲才開始注意健康，很多變化已經發生，要逆轉就更困難。

資料來源：基因醫生張家銘

相關內容

抗老食物｜美國研究指1種食物是衰老元兇　逆轉細胞年齡唯一方法揭盅【附10大抗衰老食物】

飲食攻略｜早餐吃錯時間加速衰老25％　研究揭1早餐時段提升專注力穩血糖【附4大抗老習慣】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

斷食減肥｜醫生的抗衰老斷食法　晚7朝7輕斷食保健康養生
17:14 2024/12/02
斷食減肥｜醫生的抗衰老斷食法　晚7朝7輕斷食保健康養生
抗衰老｜規律生活有助抗衰老？　醫生拆解5大習慣加速衰老【附抗衰老必吃4類食物】
18:43 2025/01/20
抗衰老｜規律生活有助抗衰老？　醫生拆解5大習慣加速衰老【附抗衰老必吃4類食物】
抗衰老｜女人35歲開始老得快　哈佛醫生分享「抗老秘密」靠7招永久減肥保凍齡
15:43 2025/01/17
抗衰老｜女人35歲開始老得快　哈佛醫生分享「抗老秘密」靠7招永久減肥保凍齡

你可能感興趣

斷食減肥｜醫生的抗衰老斷食法　晚7朝7輕斷食保健康養生
17:14 2024/12/02
斷食減肥｜醫生的抗衰老斷食法　晚7朝7輕斷食保健康養生
抗衰老｜規律生活有助抗衰老？　醫生拆解5大習慣加速衰老【附抗衰老必吃4類食物】
18:43 2025/01/20
抗衰老｜規律生活有助抗衰老？　醫生拆解5大習慣加速衰老【附抗衰老必吃4類食物】
抗衰老｜女人35歲開始老得快　哈佛醫生分享「抗老秘密」靠7招永久減肥保凍齡
15:43 2025/01/17
抗衰老｜女人35歲開始老得快　哈佛醫生分享「抗老秘密」靠7招永久減肥保凍齡
咖啡 運動 糖尿病 脂肪肝 養生

最高瀏覽

日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心
吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心
吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔
吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔
急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）
教育差異｜陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上　細數4類人不適合來讀書
教育差異｜陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上　細數4類人不適合來讀書