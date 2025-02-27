抗衰老｜身體機能大不如前？研究揭2個年紀是衰老轉捩點　醫生：做3件事可延緩老化

【抗衰老／年齡衰老／延緩老化／新陳代謝】許多人踏入中年後，發現自己較易疲倦、變胖或生病。基因醫生張家銘表示，這些不是錯覺，而是人體老化的「雙波浪效應」，會影響身體機能，若能提前做好飲食與運動調整，甚至可延緩老化。

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基因醫生張家銘指出，根據一項2024年刊登在《Nature Aging》期刊研究發現，人體在44歲與60歲會出現2次明顯的體質轉變，影響新陳代謝、免疫功能、內臟健康，甚至疾病風險。如果能夠提前做好準備，就能讓這些轉折點影響變小，甚至延緩老化。

該研究指出，人在44歲時，新陳代謝變慢，身材會開始「走樣」。由於進入40多歲時，人體對於脂質與酒精代謝開始下降，身體處理脂肪、酒精的效率變差，很多人到了這個年紀，就會發現明明吃得跟以前一樣，卻開始變胖，肚子變大，甚至連運動的效果都不如以往。

張家銘提到，若想好好維持身體狀態，此時期應注意以下３件事：

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1. 減少高脂、高糖、高酒精攝取

長期攝取會導致高血脂、脂肪肝，甚至心血管疾病。酒精代謝變慢，還會讓宿醉時間變長，甚至影響肝臟健康。

2. 控制體重、增加肌肉量

40歲後的基礎代謝率下降，若不改變飲食與運動習慣，體重容易直線上升。此時的運動不只為了「瘦」，更是為了「維持肌肉」，因肌肉流失會加速老化，更容易使人疲勞，甚至影響血糖穩定。

3. 注意咖啡因代謝變化

有些人到了40多歲時，開始發現喝咖啡容易心悸、影響睡眠，這可能跟肝臟酵素活性變化 有關。若開始發現喝咖啡的影響變大時，可以調整飲用咖啡的時間，避免影響晚上的睡眠品質。

年齡衰老｜60歲免疫力下降 慢性病風險增加

踏入60歲後，張家銘表示，這個階段身體的變化會更明顯。此次的變化主要是免疫系統、腎臟與血糖代謝。這時候，身體對抗感染的能力變差，腎臟排毒功能下降，同時血糖控制變得困難，讓糖尿病風險大幅上升。

張家銘建議，60歲後就應該注意以下３件事：

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1. 提升免疫力，防止「免疫衰老」

60歲後，免疫系統不再靈敏，容易出現慢性發炎，導致各種疾病風險上升，甚至影響記憶力、心血管健康。因此，維持充足的維他命D、蛋白質攝取，保持規律運動，能有助免疫系統維持較好狀態。

2. 保護腎臟，減少高鈉、高蛋白負擔

腎臟開始老化，血尿素氮（BUN）升高，腎小球過濾率下降，身體的排毒效率變差。長期吃高鹽、高蛋白的食物，腎臟負擔會更大，甚至可能導致腎病風險上升。建議減少進食加工食品、泡麵、醃漬食品，適量攝取蛋白質，不要過量，有助減少腎臟負擔。

3. 控制血糖，避免糖尿病風險飆升

60歲後，胰島素敏感度降低，血糖波動變大，很多人在這個年紀開始出現糖尿病前期，甚至被診斷為糖尿病。因此，這時應減少精緻糖分，多攝取膳食纖維，並保持運動以穩定血糖。

抗衰老｜40歲與60歲是關鍵轉折點

張家銘強調，老化不可避免，但可以提早準備去管理身體健康，讓身體慢慢老去。這2個關鍵年齡不只是身體變化的時刻，更是改變命運的時間點。若能在40歲前，好好調整飲食與運動，維持良好的代謝狀態，當到了60歲，老化的影響就會大幅減少。而等到60歲才開始注意健康，很多變化已經發生，要逆轉就更困難。

資料來源：基因醫生張家銘

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