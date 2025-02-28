靈活配置 + 穩健增值  4大理財疑問教你建立理財互相配合概念

想為子女的海外升學儲備足夠資金，又要為自己和伴侶規劃退休生活，還要預留資金應付突如其來的機遇與挑戰？

理財如保健，講求營養平衡，依靠單一理財方案難以周全。今期就為大家拆解4大常見理財疑問，分析如何透過不同理財計劃，在靈活資金運用和長線財富增值之間取得平衡，讓你在不同人生階段都能擁有充足財務實力，輕鬆實現人生目標。



Q1：想靈活運用資金，又想同時儲蓄，應該如何部署？



想一邊賺錢儲錢，一邊保持資金調配的靈活性，以應付不同時期的開支？現時市場上有不少靈活理財保險計劃可供選擇。這些計劃中有部分設有價值保障戶口，讓你在指定年期後，可以提取部分保單價值到此戶口。這樣既可以預留流動資金，又可以賺取潛在利息。部分計劃還可選擇鎖定或提取任何紅利或分紅。當市場波動時，你可以鎖定保單內的潛在收益；其後也可以按意願解鎖，盡享潛在回報。另外，某些計劃更會於指定情況下額外派發非保證紅利，助你達到長遠儲蓄目標。



Q2：除了儲蓄，有甚麼理財計劃可讓自己及家人在遇上突發事件時，能夠靈活調動資金？



未來充滿變數，一個靈活的儲蓄保險計劃可以為你及家人提供更彈性的支持！例如部分計劃保單持有人可以讓受益人自由選擇領取賠償的方式和時間。部分計劃又設有末期疾病保障，當遇上重病需要支付醫療費用時，這些計劃也能提供適時的財務支援。

說到保障，有些計劃更加入了精神上無行為能力的特別保障。如果投保人不幸失去理財能力，由投保人指定的人士可代為領取其指定保單價值，以便照顧投保人。



Q3：想為子女將來升學和自己退休生活做準備，應該怎樣規劃？



面對人均壽命延長¹及子女海外升學支出上升²， 不少人都在尋找一個能夠提供具競爭力的長線理財方案。雖然市面上的中長期儲蓄保險計劃不少，但如果想為將來更添保障，不妨考慮多元貨幣儲蓄計劃。這類計劃提供多種貨幣選擇，包括人民幣、美元、英鎊、澳元、加元、港元、歐元、新加坡元及澳門幣等，讓你的資產配置更多元化。值得留意的是，有些計劃還可以將一份保單分拆成數份，配合不同時期的理財需要，靈活度十足！



Q4：靈活VS長線理財計劃，該選其一，還是可以互相配合？



靈活與長線該如何選擇？雙管齊下！以AIA「活享儲蓄計劃」和「盈御多元貨幣計劃3」為例，這兩個計劃各有特點，助你實踐不同的財務目標：「活享儲蓄計劃」讓你保持資金流動，應付突如其來的資金流動需要，適合應對進修、創業等不時之需；再配合「盈御多元貨幣計劃3」這個較穩健的長線方案，發揮持續增值潛力，預早為子女教育或退休規劃打好基礎。

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「活享儲蓄計劃」：https://www.aia.com.hk/zh-hk/products/save/flexi-achiever

「盈御多元貨幣計劃3」：https://www.aia.com.hk/zh-hk/products/save/global-power-3

1 https://www.censtatd.gov.hk/tc/page_235.html

2 https://topick.hket.com/article/3852800/

3 截至2024年12月9日，與香港主要保險公司之儲蓄保險產品比較。如提取金額包括任何復歸紅利的現金價值，這將導致復歸紅利的面值減少，及本公司其後及將來可能公佈的任何復歸紅利將相應地減少。如提取金額包括部分保證現金價值及相應的終期分紅的現金價值，這將導致保單的基本金額減少。其後的保證現金價值、終期分紅的面值及現金價值及已付基本保費總和（用以計算身故賠償）將根據已下調的基本金額減少，本公司其後及將來可能公佈的任何復歸紅利和任何終期分紅將相應地減少。因此，提取任何復歸紅利的現金價值或保證現金價值及相應的終期分紅的現金價值將會引致保單的身故賠償、退保利益及將來價值及保單價值的可持續性和潛在增長隨之減少。

4 當受益人已達投保人所選的指定年齡（「指定年齡」）；或受益人患上指定疾病，包括癌症、中風、心臟病、末期疾病及腎衰竭（「指定疾病」）（以較早者為準），讓每位受益人按各自所需選擇支付辦法以收取屬於他／她部分之尚未支付的身故賠償和意外身故賠償（如有）餘額。

5 截至2024年12月9日，與香港主要保險公司之儲蓄保險產品比較。由第11個保單年度終結後起，如您未曾於保單下行使紅利及分紅鎖定選項、價值保障選項及精神上無行為能力選項，亦未曾從保單內提取任何保單價值，計劃可向您的保單公佈額外的非保證特別紅利。如您的保單因行使精神上無行為能力選項而終止，特別紅利將可應予支付，惟特別紅利的所有其他條件皆獲符合(即未曾行使價值保障選項及紅利及分紅鎖定選項，以及未曾從保單提取任何保單價值)。

6 優惠期由即日起至2025年3月31日，優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽aia.com.hk。



「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。

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（特約）