財政預算案2025︱提供培訓助C919進軍國際市場　擴大「機場城市」發展

▲ 機管局機場成市概念圖。（機管局提供）

【陳茂波 / 財政預算案2025 / 國際航運中心 / 機場城市】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波表示，香港將助力C919打進國際市場，香港國際航空學院將提供C919飛機相關的培訓。

他表示，香港是世界領先的國際航運中心，政府會以求新求變的精神，為業界注入更大的發展動能。政府會在今年成立香港海運港口發展局，加強相關研究、推廣及人力培訓，促進國際航運中心的可持續發展。

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陳茂波指，機場三跑道系統於去年年底啟用，客運設施亦會於年底分階段開始營運。另外，為發展智慧港口，政府已預留2.15億元，構建港口社區系統，加強航運、港口及物流業持份者信息互通，並於年內向立法會申請撥款。

在國際航空方面，陳茂波指，機管局剛公布擴大「機場城市」的發展大綱，計劃利用機場島及鄰近土地和海域，以航空產業為重心，發展集高端商業、藝術、旅遊及休閒活動於一身的新亮點。

他又提及，中國自主研發的C919飛機，在今年1月正式應用於香港與上海的定期航班，是內地以外地區的首次。他表示，香港將助力C919打進國際市場，香港國際航空學院會把培訓課程擴展至涵蓋與C919飛機相關的範疇。

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發展飛機部件處理及交易中心

在投資推廣署的協調下，機管局已與一家海外領先的航空服務公司簽署合作備忘錄，探討在港提供飛機拆解、部件回收、人才培訓等專業服務，推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心。

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