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3孩靚媽｜前港姐翁慧德移美逾20年近況曝光　57歲零走樣回歸做節目曾原諒老公出軌

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

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前港姐翁慧德曾活躍於90年，近日回歸幕前。

【翁慧德/林穎嫺/香港小姐】曾於1989年參選《香港小姐》的翁慧德淡出娛圈多年，近日翁慧德「回歸」幕前，跟好友林穎嫺開設YouTube頻道《德嫺講姐》，早前二人更齊齊接受劉雅麗網上頻道訪問。

現年57歲翁慧德跟武打影星鄒兆龍結婚多年，婚後育有三名子女，21歲的孖仔已大學畢業兼投身職場，至於17歲細女快將升讀大學，由於子女已長大，翁慧德遂決定做開設YouTube節目。

由於翁慧德跟林穎嫺於美國洛杉磯住得很近，二人的兒子由幼稚園至大學均同校，兩位靚媽當年不時交流育兒心得。

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3孩靚媽翁慧德｜靠玩瑜伽保持名模身型

身高5呎11吋的翁慧德擁有模特兒身型，三名子女亦遺傳其高大身型，她於節目中透露：「一對兒子有6呎4吋高，而女兒就5呎11吋。」只見翁慧德樣子沒多變，只是面頰比從前飽滿，雖然她笑稱胖了不少，身材依然好弗。

翁慧德透露近年靠玩瑜伽keep弗，她自爆當年陪只得幾歲的孖仔上跆拳道堂，閒著沒事的她跟著上堂，現在已經是「黑帶」級數，「不單止我老公好打得，我都打得㗎。」

雖然三名子女已經長大，不過翁慧德依然著緊他們，用電話定位留意兒女的行蹤，她說：「其中一名兒子早前搬到威士康辛州居住，每早7點起床我就看看他返公司未？因為那邊落雪，都會擔心他駕車返工，雖然得20分鐘車程，都驚㗎，夜晚5點就看看他收工未？」

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3孩靚媽翁慧德｜原諒老公鄒兆龍出軌

翁慧德為一名港德混血兒，當年選完港姐之後加入TVB，後來被TVB派往參加海外模特兒大賽，其後轉職全職模特兒，跟楊崢、琦琦以及馬詩慧等被封為「香江十大名模」，另外翁慧德參演過不少劇集和電影。

1999年，翁慧德跟鄒兆龍於美國洛杉磯註冊結婚，並於2003年4月誕下一對孖仔，之後再誕下女兒，專心相夫教子。

早前翁慧德於林穎嫺節目透露淡出娛圈的原因，她說：「因為拍戲成日要等，真係好辛苦，而且我身形高大唔太適合，加上中文水平只得小六水平。」翁慧德更認為退圈是明智決擇。

2017年，鄒兆龍被爆背妻偷食，小三於網上公開二人合照與短訊，又稱鄒兆龍想跟翁慧德辦離婚多時，其後鄒兆龍發文向太太道歉，而翁慧德都力撐老公，認為爆料內容不實。

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