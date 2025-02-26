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財政預算案2025︱獎學金吸引東盟國家學生來港升學　為來港人才提供一站式支援

熱話

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

（朱永倫 攝）

【財政預算案2025／陳茂波／人才／ 一帶一路】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布，全力搶人才吸引優才專才

陳茂波指政府全力搶人才，短期內會在「優秀人才入境計劃」下，主動邀請頂尖及領軍人才來港發展。我們亦會優化「輸入內地人才計劃」和「一般就業政策」，容許具專業技術資格及經驗的年輕非學位專才來港，投身人力短缺的技術工種。

財政預算案2025︱為來港人才提供一站式支援

而香港人才服務辦公室（人才辦）為來港人才提供全方位一站式支援，並對外推廣香港優勢及招攬人才。人才辦計劃於明年初舉辦第二屆「香港·全球人才高峯會」，鞏固香港為國際高端人才集聚高地的地位。

同時，政府會繼續通過「一帶一路獎學金」等措施，吸引尤其東盟等「一帶一路」國家的學生來港升學。

「新資本投資者入境計劃」累計接獲超過880宗申請，預計帶來超過260億元的投資，表示即將推出一系列優化措施，為計劃提供更大彈性。

童學園
校長專訪｜資助學生「1人1樂器」激發動力　梁潔華小學多元活動培育終身興趣

財政預算案2025︱激發中小學生對創科興趣

同時為激發中小學生對創科的興趣，已邀請港投公司、科技園公司及數碼港統籌旗下合共超過100家科企，未來一年通過到校的產品展示或實地參觀等，與學生互動交流，分享科技的前沿探索和創業經驗。這些科企涵蓋人工智能、機器人、綠色科技等不同領域。

陳茂波透露正推動在港科企，為校園編程及人工智能學習等科技教育提供資源、技術指導及實踐場景，結合理論學習及實踐應用，進一步提升青少年對創科應用的興趣和能力。

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