財政預算案2025︱大力支持電影業發展　吸引國際或大型文化藝術活動在港舉行

▲ 吸引支持大型藝術活動、文創企業，加速本地創意產業鏈發展。（資料圖片）

【財政預算案2025／電影業 / 知識產權 / 藝術活動／文化產業】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布，「創意智優計劃」累計批核了超過780個文創項目，當中不少具有產業化潛力，資助款額合共約34億元，惠及超過3萬家中小企。

引進辦會策略性地引入更多結合創科的文創企業，加速本地創意產業鏈蓬勃發展。

財政預算案2025︱吸引和支持大型藝術活動在港舉行

首屆「香港演藝博覽」於去年10月舉行，吸引超過1,600位來自60多個國家和地區的藝術領袖及從業員參與。我們會於明年舉辦第二屆博覽會，將活動打造成香港的文化藝術產業旗艦。

政府會繼續善用「文化藝術盛事基金」，吸引和支持國際或大型文化藝術活動在香港舉行，促進香港發展成為中外文化藝術交流中心。陳茂波指，我們已更新審批準則，加入活動須帶動旅遊及經濟的要求。

財政預算案2025︱鼓勵和支持香港導演的製作

政府一直大力支持電影業發展。「電影發展基金」累計批出超過13億元，資助超過120部電影，起用了超過110位新進導演和監製，相關電影獲得超過180個奬項。基金亦推出「開拓內地電影市場資助計劃」，鼓勵香港電影公司和內地文化企業投資和支持香港導演的製作。

財政預算案2025︱增加文化知識產權產品商業價值

政府將於未來5年，支持文化知識產權創造者和生產者推進超過30文化知識產權項目。此外，陳茂波表示正促進文創界內的跨範疇合作，增加文化知識產權產品的傳播力和商業價值。

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