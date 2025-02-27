  • 19°C
香港時間：2025227日 (四) 19:05

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工作招聘｜勞工處$6000請全職要求1年經驗　網民怒批：30年前嘅人工

休閒消費

撰文： Executive Mommy

發布時間： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

勞工處$6000請全職要求1年經驗，網民怒批「人工回到1993年」。

【求職/招聘/勞工處】不少求職者都會在勞工處尋找工作，近日有網民一則招聘市場業務助理的告示中，以月薪$6000至$6200招聘全職員工，令他大為震驚「到底請唔請到？」

工作招聘｜勞工處招聘以月薪$6000請市場業務助理

該名網民於Threads上分享一則勞工處的招聘告示，並表示「2025年用$6000請full time，到底請唔請到?」從告示中可見，一間中小企推廣資助顧問公司招聘一名全職的「市場業務助理」，工作地點為葵芳，該職位主要負責「跟進市場拓展工作，處理社交媒體平台帖文，跟進圖片製作等事宜」。

有網民發現勞工處的一則招聘告示，以月薪$6000聘請全職市場業務助理。（Threads圖片）

而工作待遇方面，月薪為$6000至$6200，有雙糧，工作時間為星期一至五，上午9時半至下午4時，求職者須為中五程度，擁有1年相關經驗，須具備閱讀英文、讀寫中文等能力，並懂得Microsoft Office等條件。

同場加映：把握轉工3大關鍵可加30%人工

點擊圖片放大
+13
+12

最新影片推介：

TOPick一分鐘
流感高峰期｜傷風感冒藥不能治流感　醫生教外遊帶這1物自救

工作招聘｜網民批：30年前嘅人工

帖文引起網民熱議，有網民批評月薪過低，「嘩，人工回到1993年，當年fresh grad嘅人工」、「仲用30年前人工嚟請人，30年前做會計文員都6500啦，呢個人工而家衰過洗碗」、「叫佢自己做啦，6000？訓街呀？唔駛食？」、「$6500點生存呀」、「呢個係30年前嘅價」。

另外，也有網民計算月薪的細節，「如果6000蚊，一個月返到23日，一日返6個半鐘。即係6000／149.5 =40.1」，即月薪剛好符合法定最低工資，而5月1日起法定最低工資將會由每小時$40，上調至$42.1，該名網民調侃「個老板真識玩，（到時）仲可以同員工講，你做得好，我5月1號就會加人工畀你㗎喇」。

點擊圖片放大
+5
+4

更多相關報道：

工作招聘｜知名公司月薪$9000請文員　網民批人工低：譚仔姐姐都有$1.7萬

職場文化｜新人入職公司被同事冷待　老細解釋背後原因：你都無請食飯

工作招聘｜移民公司請人指定8種「MBTI」　拒請呢類人格網民嘲：係咪歧視？

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

絕世筍工？｜港爸招聘女工叫醒兒子返學　工時僅30分鐘完成3件事即賺$100
17:16 2024/10/29
絕世筍工？｜港爸招聘女工叫醒兒子返學　工時僅30分鐘完成3件事即賺$100
求職見工｜失業港女求職3個月無回音　年尾HR為「跑數」竟自動搵上門【附6招成為職場搶手貨】
13:29 2024/12/02
求職見工｜失業港女求職3個月無回音　年尾HR為「跑數」竟自動搵上門【附6招成為職場搶手貨】
新移民打工｜新移民來港爭做炒散　 3日賺$3000 現金出糧 網民呻︰港人失業潮！
11:01 2024/12/18
新移民打工｜新移民來港爭做炒散　 3日賺$3000 現金出糧 網民呻︰港人失業潮！
工作招聘｜知名公司月薪$9000請文員　網民批人工低：譚仔姐姐都有$1.7萬
19:58 2025/01/03
工作招聘｜知名公司月薪$9000請文員　網民批人工低：譚仔姐姐都有$1.7萬
畢業新出路｜內地大學畢業生爭做「鐘點姐姐」　1優勢受僱主垂青月入5位數
09:00 2025/02/13
畢業新出路｜內地大學畢業生爭做「鐘點姐姐」　1優勢受僱主垂青月入5位數
工作招聘｜移民公司請人指定8種「MBTI」　拒請呢類人格網民嘲：係咪歧視？
17:00 2025/02/13
工作招聘｜移民公司請人指定8種「MBTI」　拒請呢類人格網民嘲：係咪歧視？

你可能感興趣

絕世筍工？｜港爸招聘女工叫醒兒子返學　工時僅30分鐘完成3件事即賺$100
17:16 2024/10/29
絕世筍工？｜港爸招聘女工叫醒兒子返學　工時僅30分鐘完成3件事即賺$100
求職見工｜失業港女求職3個月無回音　年尾HR為「跑數」竟自動搵上門【附6招成為職場搶手貨】
13:29 2024/12/02
求職見工｜失業港女求職3個月無回音　年尾HR為「跑數」竟自動搵上門【附6招成為職場搶手貨】
新移民打工｜新移民來港爭做炒散　 3日賺$3000 現金出糧 網民呻︰港人失業潮！
11:01 2024/12/18
新移民打工｜新移民來港爭做炒散　 3日賺$3000 現金出糧 網民呻︰港人失業潮！
職位招聘 升學就業 網絡熱話

最高瀏覽

日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心
吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心
吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔
吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔
急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）
教育差異｜陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上　細數4類人不適合來讀書
教育差異｜陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上　細數4類人不適合來讀書