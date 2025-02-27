工作招聘｜勞工處$6000請全職要求1年經驗　網民怒批：30年前嘅人工

▲ 勞工處$6000請全職要求1年經驗，網民怒批「人工回到1993年」。

【求職/招聘/勞工處】不少求職者都會在勞工處尋找工作，近日有網民一則招聘市場業務助理的告示中，以月薪$6000至$6200招聘全職員工，令他大為震驚「到底請唔請到？」

工作招聘｜勞工處招聘以月薪$6000請市場業務助理

該名網民於Threads上分享一則勞工處的招聘告示，並表示「2025年用$6000請full time，到底請唔請到?」從告示中可見，一間中小企推廣資助顧問公司招聘一名全職的「市場業務助理」，工作地點為葵芳，該職位主要負責「跟進市場拓展工作，處理社交媒體平台帖文，跟進圖片製作等事宜」。

▲ 有網民發現勞工處的一則招聘告示，以月薪$6000聘請全職市場業務助理。（Threads圖片）

而工作待遇方面，月薪為$6000至$6200，有雙糧，工作時間為星期一至五，上午9時半至下午4時，求職者須為中五程度，擁有1年相關經驗，須具備閱讀英文、讀寫中文等能力，並懂得Microsoft Office等條件。

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工作招聘｜網民批：30年前嘅人工

帖文引起網民熱議，有網民批評月薪過低，「嘩，人工回到1993年，當年fresh grad嘅人工」、「仲用30年前人工嚟請人，30年前做會計文員都6500啦，呢個人工而家衰過洗碗」、「叫佢自己做啦，6000？訓街呀？唔駛食？」、「$6500點生存呀」、「呢個係30年前嘅價」。

另外，也有網民計算月薪的細節，「如果6000蚊，一個月返到23日，一日返6個半鐘。即係6000／149.5 =40.1」，即月薪剛好符合法定最低工資，而5月1日起法定最低工資將會由每小時$40，上調至$42.1，該名網民調侃「個老板真識玩，（到時）仲可以同員工講，你做得好，我5月1號就會加人工畀你㗎喇」。

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