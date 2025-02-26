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悲劇家庭｜ 20歲女為救前男友雙雙溺亡　母遇車禍重創父患尿毒症

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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【車禍／尿毒症／網紅／溺斃】令人心痛！內地20歲女網紅譚媛，為救輕生前男友不幸溺斃，其父母難以接受噩耗，每日於女兒社交平台悼念，惟父親日前透露指，妻子去年12月遭遇車禍遭受重創，肇事車輛逃逸求償無門，自己又身患有尿毒症，家庭面臨多重困境，懇求大眾幫忙渡過難關，情況令人大感痛心。

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Sick問識答｜做運動熱身不足易「斷腳」 拆解阿基里斯腱斷裂成因＋3大治療方案

綜合內媒及《極目新聞》報道，2022年當時抖音擁有約13萬粉絲的網紅譚媛，因前男友與現任女友鬧分手而企圖跳水自殺，她下水救人後不幸雙雙溺斃。譚媛父母在愛女離世後難以接受現實，多年來仍經常於女兒抖音平台留言懷念女兒。

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命運多舛｜妻子車禍重創入院 司機逃逸家庭經濟陷困境

命運多舛，譚媛父親譚贊兵近日於女兒抖音平台發聲，指妻子於去年12月25日下班騎電動車回家時遭遇車禍，導致四根胸前肋骨斷裂、頸後神經受損，十隻手指失去知覺，目前仍在接受治療中，預料需要半年時間才能恢復。

然而，肇事司機至今仍然逃逸，一家人求償無門，而妻子醫藥費至今已花費約7萬人民幣（約7.5萬港元），家庭經濟狀況陷入危機，因此於平台發聲求助，希望網友們幫忙度過難關。

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命運多舛｜病父患尿毒症需長期服藥  坎坷經歷惹網民心酸

報道指，譚贊兵本身亦患有尿毒症，2008年時曾進行腎移植手術，需長期服用排異藥物，而妻子車禍前月收入約3,000元人民幣（約3,216港元），但如今受傷後已無法工作，家庭經濟壓力變得更為沉重。坎坷經歷令譚贊兵大感彷徨，曾多次發文表示：「時間一天一天過去，丫頭，你要保佑媽媽身體健康…」、「我在這裡懇求大家，幫幫我們…」

事件曝光後，不少網友對他們一家人的遭遇感到痛心，紛紛伸出援手，希望能幫助這個家庭度過難關，據悉目前平台已籌得超過1萬元人民幣（約1.7萬港元），譚贊兵對此亦向網民表達由衷的感激與感動。

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同場加映｜5個腎病病徵

對於腎病的病徵，台灣亞東醫院腎臟內科醫生蔡萬全曾經表示，除了小便有泡外，有5個情況都可能屬腎病病徵：

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腎功能與日常的排尿能力有關，若經常出現夜尿、排尿困難、血尿等情況，都應盡早求診，進行尿液檢查。蔡醫生指出，觀察早上第一泡尿的變化是最好的時機以作判斷，因為晚上喝水較少，尿液濃度增加，此時觀察最為準確。

蔡醫生又提醒，小便有泡的原因很多，例如站著排尿、尿得比較用力、尿液流速較快、流量較大等，但這些主要因空氣產生的氣泡而形成，通常會在30秒至2分鐘內消失，故若泡泡尿久久不散且泡沫緊密，就要留意腎臟狀況，盡早求醫。

資料來源：極目新聞

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