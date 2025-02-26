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恐怖情人｜算命先生算出死劫躲不過　收情婦「百草枯底褲」身體潰爛中毒亡

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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內地一名算命先生曾算出自己會遭遇死劫，最終因穿上情婦所贈的「百草枯內褲」中毒身亡。

【算命師/中毒/百草枯】內地一名算命先生曾算出自己50多歲時會遇死劫，並在年近60歲時穿上由情婦所贈的浸泡過農藥「百草枯」的內褲，以及喝下混有百草枯的止咳糖漿而導致身體潰爛，最終中毒身亡。

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綜合內地媒體報道，死者周某來自四川南充順慶區，曾經從事算命卜卦。2017年5月，他在快將年滿60歲時突然病重住院，家人從醫生口中得知他為百草枯中毒；雖然醫護人員全力救治，但他的病情始終未見好轉，不久後便離世。驗屍結果顯示，周某的確死於「百草枯」這種成分。

對於周某的離世，最初很多人都認為是「他算的卦應驗了」，因為他生前曾為自己算過命，稱「50多歲會有一個生死大劫……」但在其家人看來，他可能死於謀殺。

恐怖情人｜紙條揭被害真相

周某的女兒想到，父親平日和家人同吃同住，也不會自己服毒，於是猜測可能是父親喝過的止咳糖漿有問題。她之後將止咳糖漿倒出，把蘋果切成小塊泡在裡面，幾小時後，吃過蘋果塊的小白鼠死亡。

另外，在周某病重住院之前，他們家停在社區的小車剎車線曾被人剪斷，辦公室亦曾被人撬過鎖，當時家人便已懷疑他被故意針對、打算報警，但周某說沒必要，事件不了了之。直到他離世後，家人才聯想到先前種種蹊蹺，決定報警。

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而在警方調查期間，周某的妻子想起他在病重時曾寫下一張紙條，並叮囑如果出事，就把紙條拿出來看。警方其後在周某家中找出紙條，紙條上寫著「2017年5月份，她給我打電話，讓我到天橋下拿內褲和止咳糖漿」。周某的妻子非常肯定，紙條中提到的「她」便是丈夫的情婦敬某。

恐怖情人｜情婦贈「百草枯底褲」及有毒止咳糖漿

據報，周某在2011年認識敬姓情婦，當時敬某的母親身患癌症晚期，醫生已經束手無策，但周某聲稱會用其全部「功力」為其母親祛病消災，並借機帶敬女前往峨眉山發生不正當關係。

此後兩人逐漸發展成情侶關係並交往多年，但周某一直沒有兌現與敬某結婚的承諾，更選擇與妻子補辦結婚證書回歸家庭。據悉，敬某為此曾以跳樓相威脅，並向朋友抱怨、詛咒周某。另外，敬某曾多次懷孕，但都被周某要求墮胎；至2017年4月，敬某再次發現自己懷孕，而周某仍不願負責，令她心生不滿，決心報復。

2017年5月，敬某在上網查詢過百草枯的危害後，將混有百草枯的止咳糖漿、塗有百草枯的四條內褲及一包香煙交給周某，周某在不知情的情況下喝了止咳糖漿並穿了內褲，其後喉嚨出現刺痛，身體亦出現潰爛，最終中毒身亡。經過鑑定，敬某送給周某的止咳糖漿以及4條內褲均檢出百草枯成分。

事發後，敬某被警方抓獲。2024年9月，南充市順慶區法院以敬某犯故意殺人罪判處其有期徒刑14年，她不服判決提起上訴，法官二審駁回上訴，維持原判。

更多相關報道：恐怖情人｜澳洲交換生誤食老鼠藥中毒命危　45歲蛇蠍女友詐病扮失憶被控殺人未遂

除了內地之外，台灣亦曾發生過恐怖情人下毒的案件。一名24歲澳洲赴台交換生Alex Shorey於2023年3月誤食老鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），同年5月乘搭醫療專機返回澳洲接受治療。台北地檢署對案件展開調查後，發現與Alex同居的45歲楊姓女友疑似因為不滿對方有意提前回國，至少3度將老鼠藥及降血壓藥「脈優」摻入其飲食，導致他出現低血容量性休克、脫水、呼吸困難、器官衰竭等症狀，一度命危。

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同場加映｜恐怖情人3大行為

精神科專科醫生吳燕婷表示，其實恐怖情人是不分男女，而且除了肢體暴力外，其共通特徵還包括自信不足、情緒反覆、起伏較大、性格不定、容易焦躁不安、控制欲強....等等。

吳燕婷指其實同伴侶之間的相處，只要其中一方感覺有壓迫、被控制、便可以稱對方為恐怖情人。恐怖情人常見的行為則主要分作3大類:

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