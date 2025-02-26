腎臟健康｜本港按年增1400人患腎病　醫生教5字口訣自測腎臟健康＋2部位水腫要小心

【腎病／腎衰竭／慢性腎病】據醫管局資料，香港2023年有逾1.1萬人患末期腎衰竭，而當中近5成需要洗腎或做血液透析治療。台灣有醫生呼籲大眾要及早檢查，雖然腎病早期難發現，但有些症狀可以看出端倪。

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腎臟健康｜5字口訣自測腎功能

台灣家庭醫學科醫生陳怡廷在台北市立聯合醫院網站撰文，指出腎病初期一般來說沒有症狀，當發現身體出現異常，如疲倦、水腫和食慾不振等情況，往往發現患病時已屬中晚期。

透過抽血檢查腎絲球過濾率和尿液檢查尿蛋白，陳怡廷建議5字口訣：「泡、水、高、貧、倦」，讓大眾自測腎功能：

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1.泡（泡泡尿）

原因：腎絲球過濾功能受損，形成持久性和不易消散的泡泡尿。

2.水（水腫）

原因：腎臟無法排出多餘水分，導致下肢或眼皮水腫。

3. 高（高血壓）

原因：體液平衡與內分泌失調，易引發高血壓並加重腎臟損傷。

4. 貧（貧血）

原因：紅血球的生成作用受損，導致貧血、臉色蒼白和易氣喘。

5. 倦（疲倦）

原因：電解質失衡與毒素累積，使人感到疲倦和無力。

腎臟健康｜8大高危險族群

另外，有8大高危人士要留意，容易患上慢性腎病：

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1. 糖尿病患者

陳怡廷指出，糖尿病是慢性腎臟病的主要成因之一，因長期高血糖會損害腎臟的過濾功能，進而引發腎病及心血管疾病。特別是亞洲糖尿病患者，腎病惡化速度較快。建議將糖化血色素(HbA1c)控制在7%以下，降低病變風險。

2. 高血壓患者

高血壓會直接損害腎臟血管，應將血壓控制在130/80 mmHg以下，以減少腎功能惡化的風險。

3. 痛風患者

高濃度尿酸會沉積於腎臟組織，增加腎臟病、心血管疾病及尿路結石的風險。建議補充足夠水分並控制尿酸數值。

4. 65歲以上長者

隨著年齡增長，腎臟功能逐漸退化，須正視多重用藥與泌尿道感染等相關問題。

5. 長期服用止痛藥者

非類固醇消炎止痛藥可能對腎臟造成傷害，應避免濫用藥物，並在醫師指導下使用。

6. 有家族病史者

如多囊性腎病變、遺傳性腎炎等家族病史者，須定期檢查腎功能。

7. 吸煙者

吸煙會增加腎臟病變風險，且會使病情進一步惡化。戒菸可顯著改善腎臟與心血管健康。

8. 代謝症候群患者

肥胖是代謝症候群的重要指標，會增加慢性腎臟病發生的風險。減重可改善蛋白尿，及延緩腎臟病變。

腎臟健康｜3大護腎原則

護腎的原則包含生活方式、飲食調整與正確用藥：

1. 三多三少

多喝水、多運動、多蔬果

少鹽、少油、少糖

2. 五控三避

管理：血壓、血脂、血糖、尿蛋白、尿酸

避免：抽煙、過度疲勞、傷腎的藥物及檢查

3. 五不原則

不聽別人推薦的藥

不信神奇療效的藥

不吃別人送的藥

不買來路不明的藥

不要推薦藥給別人

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