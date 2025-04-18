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充電安全｜港女iPad充電突爆炸冒出濃煙　蘋果經理拒受理寸爆：投訴去平機會

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

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一名女網民在家為其iPad充電，然而突然爆炸，整個保護套亦被「炸熔」，整個客廳充斥濃煙。

為電子產品充電要注意安全！有身為蘋果Apple用家的港女早前為其iPad充電，然而突然傳出「Boom」一聲爆炸，整個保護套亦被「炸熔」，整個客廳更充斥濃煙。其後事主到蘋果門市投訴，惟該店經理態度惡劣，更叫事主「投訴可以去平機會」。

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一名港女早前在社交平台Threads以「iPad爆炸！」為題，稱在家準備入睡前將iPad充電，其後進入房間。怎料突然客廳傳出「Boom」一聲，其母忍不住詢問發生什麼事。而客廳充斥濃煙，女網友更一度以為「火燭」，後來其母才發現是iPad爆炸，就連iPad保護套亦被炸熔。

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iPad爆炸｜港女斥蘋果門市經理態度差

於是女網民忍不住到蘋果門市投訴，該店經理就不斷提出問題「你係咪好耐冇用啦？」、「你係咪原廠機啊」，於是女網友稱該機平常也有使用，更稱有原廠單可證明。惟該經理竟未有給予協助，只稱「你部機啲零件冇曬㗎啦。你想投訴咩？冇㗎，我地門市黎（嚟）㗎咋，你要投訴就報警啦。」最後更稱「投訴可以去平機會」，令女網友深感不忿「咩平機會？係消委會」，她在文末稱「Apple原廠機，原廠線，成日都用嘅」。

iPad爆炸｜網民直指iPad太殘舊易出事

對於蘋果門市敷衍了事，於是上網尋找意見。不少網民看完帖文，直言相中的iPad已是陳年舊機，過了保養期還想店家如何協助。此外，亦有網友不恥該名經理處理手法。點擊圖片即睇網民意見：

 

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此外，當中有網民作出溫馨提示，若下次為平板電腦充電時，令電池壽命延長，包括用原廠線或者蘋果認可的品牌充電，其次是充電時不要用，以及不要擺放平板電腦在陽光下，遠離發熱地方。

快充不會縮短手機電池壽命？　專家指3種行為才是最大原因！

延伸閱讀：手機電池｜快充不會縮短手機電池壽命？　專家指3種行為才是最大原因！

想手機用得耐啲，電池壽命非常重要，不少人擔心手機快充會縮短電池壽命，不過日本網頁《All About》專欄作家「ばんか」指出，快充並不是導致電池續航力的主要原因，想iPhone電池壽命延長就要注意以下3點：

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以下是有關iPhone充電指南：

1. 充電方式

使用充電線和Apple USB電源轉換器：

  • 使用隨附的充電線和Apple USB電源轉換器（需另外購買）進行充電。

2. 使用MagSafe充電器：

  • 將iPhone正面朝上放在MagSafe充電器或MagSafe雙充電器上。
  • 確保充電器已連接Apple 20W USB-C電源轉換器或其他相容電源轉換器。

3. 使用Qi認證充電器：

  • 將iPhone放在Qi認證充電器上。

4. 使用電腦充電：

  • 使用連接線將iPhone連接到電腦進行充電。

5. 使用第三方充電器：

  • 可以使用符合USB 2.0或更高版本以及適用的國家/地區法規和國際安全標準的第三方連接線和電源轉換器。

有關iPhone充電的安全指引：

1. 避免使用受損的充電線和充電器：

  • 請勿使用受損的充電線或充電器進行充電。

2. 避免在潮濕環境中充電：

  • 請勿在潮濕的環境下（例如洗手間、浴室）進行充電。

3. 保持通風良好：

  • 使用或充電時，確保iPhone、充電線、電源轉換器和任何無線充電器置於通風良好的環境。

4. 移除金屬物品：

  • 使用無線充電器時，移除金屬護殼並避免在充電器上放置金屬異物（例如鑰匙、硬幣）。

資料來源：Apple官方

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