平價家電︱豐澤荃灣特賣場開倉各種電子產品及家電$100起　即日起登記入場抽籤【附教學】

▲ 豐澤荃灣特賣場開倉，即日起可登記。

【豐澤/開倉/特賣】萬眾期待的2025年首個豐澤荃灣特賣場即將展開，齊集各類電子產品及家電讓你來搶！當中多款激減產品更以低至$100發售，精選人氣產品包括：Galaxy Book 4、Honor Pad X9、Xiaomi Pad 6，大家務必抓緊機會，立即登記抽籤！

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易賞錢會員限定 ：

合資格會員： 易賞錢會員 特賣場時間： 2025年3月21至30日，早上11:30至晚上8:00 (共5個時段) VIP 會員特定時段： 2025年3月21日及22日，早上11:30至下午1:00及下午2:00至下午3:30

每日購物時間名額： 1,350 個 (每位會員可攜同一位朋友到場) 店舖地址： 荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓 登記日期： 即日起至2025年3月16日23:59 (會員有機會被分配於非選取之購買時段，而被分配之購買時段不能更改)

登記詳情：

如果你已經有豐澤手機App，打開App按首頁中的荃灣特賣場頁面圖片根據指示登記 (請勿重複登記，每位會員只獲一個入場名額)

如果你未有豐澤手機App請首先按此下載

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抽籤結果公佈：

我們將於2025年3月19日透過以下方式公佈結果:

• 中籤的會員將收到易賞錢App推送通知

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