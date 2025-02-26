財政預算案2025︱工程開支高峰期每年約達1200億　未來5年每年發債逾1500億

▲ 工程開支高峰期每年約達1200億，未來5年每年發債逾1500億。

【財政預算案2025／基建工程 / 北部都會區 / 工程開支 / 債券】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布，在2025至26年到2029至30年度，每年發債1,500億元至1,950億元，當中約56%是短期債務再融資。

陳茂波指，未來幾年北部都會區相關工程將陸續展開，加上其他與經濟民生相關的基建工程，政府的基本工程開支將進入高峯期。中期財政預測的基本工程開支，由去年預計平均每年約900億元，增加至未來平均每年約1,200億元。

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財政預算案2025︱政府將發行債券融資

為了確保這些策略性基建工程項目按時推展，早日惠及經濟民生，政府會更靈活善用市場資源，包括採用更多元的發展模式以推展相關項目，例如更多的公私營合作、原址換地、試行「片區開發」等。政府將會通過發行政府債券融資，確保這些對香港未來發展至關重要的項目進度，不會因公共財政狀況而受到制約。

政府會在2025至26、26至27、27至28、28至29、29至30共5個年度，每年在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下發行債券合共約1,500億至1,950億元，當中約56%用於為到期的短期債務再融資。

政府預計，兩個債券計劃合共借款上限將由現時的5,000億元上調至7,000億元，政府債務與GDP比例將維持12至16.5%的水平。陳茂波強調屬於非常穩健和可控的水平，遠低於大部分先進經濟體的債務水平，重申政府一直嚴守的財政紀律。

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