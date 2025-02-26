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財政預算案2025丨人才計劃收600元申請費　政府消息人士：料無礙來港意慾

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 10 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

陳茂波宣布，即日起各項人才及資本投資者入境計劃將收取申請費600元。（朱永倫攝）

【財政預算案2025／財赤／搶人才】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布，各項吸引人才與資本投資者的入境計劃，即日起會收取600元申請費，並按簽證或入境證逗留期限長短上調獲批申請的簽發費至600元或1,300元，以反映成本及體現「用者自付」原則，預計每年可增6.2億元收入。

簽證費增至600元或1300

政府今午公布詳情，指主申請人及其受養人在入境計劃下提出的每宗入境、改變逗留條件或延長逗留限期申請，均須繳交600元申請費，而獲批申請的簽證費則由本來劃一收費230元，上調至逗留期限180日或以下收600元，181日或以上收1,300元。

政府指，去年不同人才入境計劃的申請數目約20.8萬宗，與前年相比增幅超過250%，而處理此類申請需要大量行政資源，參考海外地區類似申請的收費後，決定有上述安排，以盡量收回行政成本。

政府消息人士指，不擔心收費影響人才來港意慾，因其他熱門移民地點均有類似收費，甚至非常貴，如澳洲的收費為數萬港元，香港的收費與新加坡相若，已屬較低水平，相信人才亦可負擔。

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