  • 17°C
香港時間：2025227日 (四) 00:47

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

哪吒2︱《哪吒2》香港上映3日票房破1500萬　TVB趁熱潮周五播《哪吒之魔童降世》

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 41 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

《哪吒2》香港上映3日票房破1500萬，TVB趁熱潮周五播第一集《哪吒之魔童降世》。

【哪吒之魔童鬧海 / 哪吒之魔童降世 / TVB / 翡翠台】內地電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2），自大年初一在內地上映後票房不斷報捷兼破盡紀錄，首先《哪吒2》是內地電影史上首部破百億票房電影、亦是全球動畫電影票房第一的電影，截至23日為止，全球票房已衝破135億人民幣（約145億港元），相當厲害！

上周六（22日），《哪吒2》熱潮正式席捲香港，以超600萬刷新香港動畫電影開畫日的票房紀錄，成為單日票房冠軍；另根據資料，《哪吒2》香港票房開畫3日累計衝破1,500萬港元。

哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》香港票房輕易破千萬　盤點15大金句：我命由我不由天！

點擊圖片放大
+11
+10

哪吒2︱TVB播《哪吒》第一集

眼見《哪吒2》熱度十足，加上《哪吒2》是首集電影《哪吒之魔童降世》的延續篇，不少電影愛好者或看過《哪吒2》的觀眾，均建議最好先看完《哪吒之魔童降世》，才有足夠基本配置入場觀看《哪吒2》。

為了令想追趕《哪吒2》熱潮的觀眾，能在本周末前做好「基本配置」，無綫電視作出靈活調配，火速於本周五（28日）晚8時至10時30分，於翡翠台播出《哪吒之魔童降世》，除了原裝普通話、還有廣東話版本可選擇，與觀眾一起回歸故事原點，迎接哪吒狂熱。

屆時《愛‧回家之開心速遞》、《痞子無間道》、《大奉打更人》將暫停播映一集，而最後一集的綜藝節目《今晚乜都拗》，則於原定時間晚上十點半播放，敬請留意。

哪吒2︱網民反響熱烈

昨晚（26），無綫黃金時段及官方社交網亦先後公布相關消息，引發大批網民留言讚好及表示期待，更有網民直指無綫如此安排大有驚喜。

截至今日下午1時30分，相關FB帖文已吸引逾4,200個讃好、540個留言及713次分享，反應熱烈。

哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》取代《色，戒》《魔雪奇緣2》位置　創華語電影及動畫電影開畫票房新紀錄

哪吒之魔童鬧海｜《哪吒2》票房突破124億大關　內地票房分佈出爐：XX省12.89億排名第一

哪吒2｜中國影史首部破百億票房電影　《哪吒之魔童鬧海》2月22日港澳地區上映

最新影片推介：

 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

哪吒2︱《哪吒2》票房120.5億躋身全球票房榜第十位　導演餃子棄醫從畫成大導演
19:12 2025/02/17
哪吒2︱《哪吒2》票房120.5億躋身全球票房榜第十位　導演餃子棄醫從畫成大導演
哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》香港票房輕易破千萬　盤點15大金句：我命由我不由天！
22:01 2025/02/24
哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》香港票房輕易破千萬　盤點15大金句：我命由我不由天！
哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》取代《色，戒》《魔雪奇緣2》位置　創華語電影及動畫電影開畫票房新紀錄
13:19 2025/02/24
哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》取代《色，戒》《魔雪奇緣2》位置　創華語電影及動畫電影開畫票房新紀錄
哪吒之魔童鬧海｜《哪吒2》票房突破124億大關　內地票房分佈出爐：XX省12.89億排名第一
00:57 2025/02/21
哪吒之魔童鬧海｜《哪吒2》票房突破124億大關　內地票房分佈出爐：XX省12.89億排名第一

你可能感興趣

哪吒2︱《哪吒2》票房120.5億躋身全球票房榜第十位　導演餃子棄醫從畫成大導演
19:12 2025/02/17
哪吒2︱《哪吒2》票房120.5億躋身全球票房榜第十位　導演餃子棄醫從畫成大導演
哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》香港票房輕易破千萬　盤點15大金句：我命由我不由天！
22:01 2025/02/24
哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》香港票房輕易破千萬　盤點15大金句：我命由我不由天！
哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》取代《色，戒》《魔雪奇緣2》位置　創華語電影及動畫電影開畫票房新紀錄
13:19 2025/02/24
哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》取代《色，戒》《魔雪奇緣2》位置　創華語電影及動畫電影開畫票房新紀錄
電影 動畫片 TVB 哪吒之魔童降世 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

財政預算案2025懶人包︱陳茂波宣布公務員凍薪　2元乘車優惠/學生津貼/退稅/生果金【不斷更新】
財政預算案2025懶人包︱陳茂波宣布公務員凍薪　2元乘車優惠/學生津貼/退稅/生果金【不斷更新】
3孩靚媽｜前港姐翁慧德移美逾20年近況曝光　57歲零走樣回歸做節目曾原諒老公出軌
3孩靚媽｜前港姐翁慧德移美逾20年近況曝光　57歲零走樣回歸做節目曾原諒老公出軌
財政預算案2025｜2500元學生津貼下學年起取消　消息料政府一年慳近20億元
財政預算案2025｜2500元學生津貼下學年起取消　消息料政府一年慳近20億元
吳泳道歉︱吳泳認衰保證與健身教練William斬纜　 人妻FaFa接受道歉用13字冷嘲小三
吳泳道歉︱吳泳認衰保證與健身教練William斬纜　 人妻FaFa接受道歉用13字冷嘲小三
有品名校生｜女拔生搭港鐵倒瀉盆栽成地泥　清理方法獲讚：果然係拔萃！
有品名校生｜女拔生搭港鐵倒瀉盆栽成地泥　清理方法獲讚：果然係拔萃！