哪吒2︱《哪吒2》香港上映3日票房破1500萬　TVB趁熱潮周五播《哪吒之魔童降世》

▲ 《哪吒2》香港上映3日票房破1500萬，TVB趁熱潮周五播第一集《哪吒之魔童降世》。

【哪吒之魔童鬧海 / 哪吒之魔童降世 / TVB / 翡翠台】內地電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2），自大年初一在內地上映後票房不斷報捷兼破盡紀錄，首先《哪吒2》是內地電影史上首部破百億票房電影、亦是全球動畫電影票房第一的電影，截至23日為止，全球票房已衝破135億人民幣（約145億港元），相當厲害！

上周六（22日），《哪吒2》熱潮正式席捲香港，以超600萬刷新香港動畫電影開畫日的票房紀錄，成為單日票房冠軍；另根據資料，《哪吒2》香港票房開畫3日累計衝破1,500萬港元。

哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》香港票房輕易破千萬 盤點15大金句：我命由我不由天！

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哪吒2︱TVB播《哪吒》第一集

眼見《哪吒2》熱度十足，加上《哪吒2》是首集電影《哪吒之魔童降世》的延續篇，不少電影愛好者或看過《哪吒2》的觀眾，均建議最好先看完《哪吒之魔童降世》，才有足夠基本配置入場觀看《哪吒2》。

為了令想追趕《哪吒2》熱潮的觀眾，能在本周末前做好「基本配置」，無綫電視作出靈活調配，火速於本周五（28日）晚8時至10時30分，於翡翠台播出《哪吒之魔童降世》，除了原裝普通話、還有廣東話版本可選擇，與觀眾一起回歸故事原點，迎接哪吒狂熱。

屆時《愛‧回家之開心速遞》、《痞子無間道》、《大奉打更人》將暫停播映一集，而最後一集的綜藝節目《今晚乜都拗》，則於原定時間晚上十點半播放，敬請留意。

哪吒2︱網民反響熱烈

昨晚（26），無綫黃金時段及官方社交網亦先後公布相關消息，引發大批網民留言讚好及表示期待，更有網民直指無綫如此安排大有驚喜。

截至今日下午1時30分，相關FB帖文已吸引逾4,200個讃好、540個留言及713次分享，反應熱烈。

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