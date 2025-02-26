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可樂動力跑2025｜有機會與Ivy@COLLAR接力跑　600米親子障礙跑共享天倫【內附報名連結】

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「香港太古可口可樂動力跑2025」，將於4月13日（星期日）在西沙GO PARK舉行。

為慶祝成立香港太古可口可樂60周年，品牌宣布以「樂在香港60載」為主題，將於年內推出一系列精彩慶祝活動。首個矚目登場的「香港太古可口可樂動力跑2025」，將於4月13日（星期日）在西沙GO PARK舉行。

以「60年來一起奔跑，共享快樂」為主題，匯聚6公里個人/隊際賽、3公里個人賽及600米親子障礙跑等；「生活從簡大使」Ivy@COLLAR更將活力現身全港首個bonaqua®100x100百人接力跑，並擔任鳴槍手，為參加者打氣。現場還設有各式各樣攤位遊戲和運動工作坊，為大家帶來一個酣暢淋漓的運動飲樂體驗！

人氣女神Ivy@COLLAR活力現身由bonaqua®發動的全港首個百人接力跑

為了讓不同程度的跑手也可盡情投入這場運動盛事，「香港太古可口可樂動力跑2025」設有4大特色賽事及項目，為60周年揭開歡樂序幕，包括：

1. 適合跑手挑戰自我的6公里個人賽，更設有隊際賽選項，讓參加者與好友組隊出賽，締造美好回憶。

2. 歡迎跑步新手體驗的3公里個人賽，讓運動成為生活日常。

600米親子障礙跑

3. 600米親子障礙跑（非競賽）讓家長與孩子一同穿越5大好玩障礙，寓運動於遊戲，享受天倫之樂。

活動地點：西沙GO PARK。

4. 召喚「蘇蝦」：千載難逢的機會參加由bonaqua® 發動的全港首個100 x 100百人接力跑，「生活從簡大使」Ivy@COLLAR將擔任鳴槍手，為參加者全力打氣，並見證100位跑手完成10公里創舉。參加3公里或6公里賽事的跑手，只要在網站報名時同步投稿創意金句，即有機會成為百人接力跑成員之一，與Ivy@COLLAR一起見證香港新紀錄！

報名可按此

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