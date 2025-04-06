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室內遊樂場｜文具佬新開兒童室內遊樂場Giggleland　人均$25任玩波波池/滑梯/木粒沙池

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

文具佬新開兒童室內遊樂場Giggleland，人均$25任玩波波池、滑梯、木粒沙池等設施。

【室內遊樂場/Playhouse/文具佬/Giggleland】以親民價見稱的「文具佬生活百貨」，繼早前引入Chiikawa系列掀起搶購熱潮，近日宣布正式進軍親子市場，於西環開設平價室內兒童遊樂場「Giggleland」，更推出開幕優惠，人均只需$25玩盡2,000呎玩樂空間，包括巨型波波池、木粒沙池等設施，享受親子時光。

專題影片
親子好去處｜文具佬新開兒童室內遊樂場　人均$25任玩波波池/滑梯/木粒沙池

Giggleland室內遊樂場｜文具佬新開兒童室內遊樂場

以「親民價」見稱的文具佬，開設全新室內遊樂場Giggleland，位於西環石塘坊商場，面積達2,000呎，適合0至6歲小朋友，場內有多個互動遊戲區，包括巨型波波池瀡滑梯、小型木粒沙池、Cooking BB煮飯仔、超市購物區及可愛造型車車。

「文具佬生活百貨」開設全新室內遊樂場「Giggleland」。（「文具佬生活百貨」提供）

Giggleland室內遊樂場｜開幕優惠人均$25入場

為慶祝開幕，Giggleland推出兩項優惠：

優惠1. 【親子玩樂】買一送一

新張期間，一大一小入場只需$50，任玩90分鐘，（原價$50/45分鐘），人均收費低至$25！

優惠2. 【派對包場】買二送一

包場只需$4,000，即可享3小時（2小時＋1小時）任玩場內遊樂設施。場地更可代為安排專業食物及飲品到會服務，以及提供彩繪師服務及場地佈置服務的選擇等。

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Giggleland
地址：西環石塘咀德輔道西402-404號石塘坊地下G10號（香港大學站B1出口）
WhatsApp查詢 /預約：5287 6483
營業時間：上午11時至晚上8時
Facebook：Giggleland
Instagram：giggleland_playhouse

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