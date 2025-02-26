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親子好去處｜文具佬新開兒童室內遊樂場　人均$25任玩波波池/滑梯/木粒沙池

休閒消費

發布時間： 8 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

文具佬新開兒童室內遊樂場，人均$25任玩波波池、滑梯、木粒沙池等設施。

【室內遊樂場/Playhouse】以親民價見稱的「文具佬生活百貨」，繼早前引入Chiikawa系列掀起搶購熱潮，近日宣布正式進軍親子市場，於西環開設平價室內兒童遊樂場「Giggleland」，更推出開幕優惠，人均只需$25玩盡2000呎玩樂空間，包括巨型波波池、木粒沙池等設施，享受親子時光。

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親子好去處｜文具佬新開兒童室內遊樂場

以「親民價」見稱的文具佬，開設全新室內遊樂場，位於西環石塘坊商場，面積達2000呎，適合0至6歲小朋友，場內有多個互動遊戲區，包括巨型波波池瀡滑梯、小型木粒沙池、Cooking BB煮飯仔、超市購物區以及可愛造型車車。

親子好去處｜開幕優惠人均$25入場

為慶祝開幕，Giggleland推出兩項優惠：

優惠1. 【親子玩樂】買一送一

新張期間，一大一小入場只需$50，任玩90分鐘，（原價 $50 / 45分鐘），人均收費低至HK$25！

優惠2. 【派對包場】買二送一

包場只需$4000，即可享3小時（2小時＋1小時）任玩場內遊樂設施。場地更可代為安排專業食物及飲品到會服務，及提供彩繪師服務及場地佈置服務的選擇等。

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Giggleland
地址：西環石塘咀德輔道西402-404號石塘坊地下G10號（香港大學站B1出口）
WhatsApp查詢 /預約：5287 6483
營業時間：上午11時至晚上8時
Facebook：Giggleland
Instagram：giggleland_playhouse

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