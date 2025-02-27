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減肥燒脂｜減重醫生解構4大燒脂徵兆　中2個即不運動也瘦身在望！

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

減重醫生解構4大燒脂徵兆，中2個即不運動，也瘦身在望！

【減肥／磅重／脂肪】體重再不是瘦身成功的唯一指標，台灣有醫生指出，有些徵兆可以反映身體正在減脂，無須看磅數都知道瘦身在望！

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜做運動熱身不足易「斷腳」 拆解阿基里斯腱斷裂成因＋3大治療方案

減肥燒脂｜「4項中2項」即燒脂！

台灣減重醫生吳榛槿在其Facebook專頁發布短片，指出4項身體正燃燒脂肪的徵兆，只要中2項就反映身體正在變瘦。吳榛槿提醒，瘦身並不是一朝一夕的事，身體需要時間適應，要持之以恆地維持良好生活和飲食習慣，方可成功。4大燒脂徵兆如下：

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1. 不撐、不餓的時間變多

代表身體已經更適應以燃燒脂肪作為主要能量來源，血糖更加穩定，進食頻率自然下降，嘴饞的情況也大幅減少，這是能量代謝穩定的好現象。

2. 放屁變多

隨著飲食結構的改變，特別是增加蛋白質或以低GI食物（如蕃薯、芋頭、南瓜）替代米飯和麵包，會讓腸道菌群產生變化。此舉可能導致短期內排氣增多，是身體適應新飲食方式的自然現象。

3. 喝水量增加

若開始喝更多水、熬夜減少、不碰零食了，甚至感覺整體壓力下降（皮質醇降低），都是身體進入高效燃脂狀態的徵兆。

4. 衣服變寬鬆

體重可能沒明顯下降，但發現腰圍、臀圍或其他部位的尺寸縮小，證明脂肪在燃燒。脂肪體積大於肌肉，因此減少脂肪會讓衣服更寬鬆。量尺和照片比體重機更能反映真實變化。

減肥燒脂｜排毒5大原則

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈，曾在當地健康節目《健康零距離》上拆解坊間排毒減肥迷思，提出身體５大排毒原則，加速身體新陳代謝，有助減肥：

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