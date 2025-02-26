凍齡靚太｜58歲袁潔儀回春狀態嚇呆網民　曾3度流產自責望丈夫包二奶傳宗接代

▲ 袁潔儀姐姐最近狀態回勇，外貌30年如一日！

【袁潔儀/凍齡/流產】現年58歲的袁潔儀近年養尊處優，日前她鮮有接受演藝人協會訪問，拍片講述加入娛樂圈的感受，網民紛紛被她的回春狀態嚇呆，因影片中的她只化上淡妝，但皮膚白滑緊緻，彷似吃了防腐劑！袁潔儀曾經歷人生低谷，試過為3度流產而自責，甚至想老公包二奶傳宗接代，幸最終憑樂觀天性走出陰霾，活出精彩！

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袁潔儀於1989年參選亞洲小姐而入行，最為人熟悉是主持兒童節目，大受小朋友歡迎，因而有「潔儀姐姐」稱號。她曾在2000年加入TVB，但在2009年便離巢，之後與曾任職武警、現為商人的內地男友結婚，並定居內地。不過潔儀姐姐在2018年仍有參演TVB重頭劇《宮心計2深宮計》，因扮醜飾演受虐宮女而大獲好評。

凍齡靚太袁潔儀｜去年滿面雀斑皮膚暗啞

潔儀姐姐去年5月狀態仍未回勇，當時好友楊玉梅在微博貼出與她飯聚的照片，當時素顏的潔儀姐姐滿面雀斑和皮膚暗啞。豈料日前她接受香港演藝人協會專訪，竟突然回春恢復凍齡狀態，但面上卻沒有任何醫美痕跡，美得自然，令人嘖嘖稱奇！

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凍齡靚太袁潔儀｜近日回春皮膚變得白滑緊緻

影片中的她化上淡妝，皮膚白滑有光澤，絕對不似年過半百。她被問到挑戰做主持成功入屋？她以緊張口吻憶述：「余詠珊真係畀我見喎！見完之後，我直接同佢講『余詠珊呀！我真係好驚，我驚自己唔可以做到呢一個主持呀！如果肥哥哥又唔喺度，又要對住咁多小朋友，乜乜乜……』」她再模仿余詠珊的反應，並手指指說：「講晒啦？我話你得就得啦！」她惟有乖乖點頭答：「知道！」

潔儀姐姐還分享自己享受生活和演藝：「因為呢行係好精彩，係一個好無形、唔使畀錢嘅，你都可以睇到好多嘢，睇到好多人，接觸到好多唔同人同事物嘅行業，所以係好……入行係好值得㗎！唔好話我係咪做到大明星定係點樣，我已經係收穫豐盛！」

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凍齡靚太袁潔儀｜曾3度流產感自責望丈夫包二奶

在演藝圈收獲豐盛，但私下潔儀姐姐曾失去最寶貴的東西，她透露在內地登台期間，在機緣巧合下邂逅做武警的老公，二人原本雙喜臨門，卻在排期結婚期間發現BB沒有心跳，要自然流產，之後她再試過兩次懷孕，第3次懷孕卻在胎兒3個月後驗出有唐氏綜合症，她怕自己老了，要老公照顧她和唐氏寶寶會很吃力，因此忍痛選擇人工流產，自此無法生育，令她受盡打撃。

由於怕自己成為老公的負累，令她一度萌生奇怪想法：「以前古代嗰啲人都系三妻四妾，我老公多一個都好呀！因為我老公比我年紀細，成日驚我一老會帶畀佢一啲負累。所以成日喺度諗……佢應該係有小朋友，如果係佢自己小朋友仲好，但我又唔想左搞右搞，搞完之後又得個吉，最好就係佢揾多個二奶啦！」最終她的想法被老公反對，自此她決定隨緣，滿足於二人世界。

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