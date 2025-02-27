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糖尿病飲食｜女子患糖尿病兼腎衰竭　改吃1物極速逆轉腎功能

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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女子患糖尿病兼腎衰竭，改吃1物極速逆轉腎功能。

【腎衰竭／高血脂／糖尿病】飲食與健康息息相關！台灣一名55歲女子患有糖尿病、慢性腎衰竭第三期及高血脂病史，努力控制飲食及做運動後，多項健康指標仍然不受控，之後在飲食上改吃1物，成功在3個月內逆轉病情，甚至可停用降血脂藥物及減少血壓藥用量。有腎臟科醫生引用多項研究，拆解相關飲食對人體的10大健康好處，教大家如何改善多種健康問題。

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台灣腎臟科醫生洪永祥日前於Facebook專頁分享上述病例，指該名女子患有糖尿病、慢性腎衰竭第三期及高血脂，儘管規律運動並調整飲食，病情改善仍然有限，其壞膽固醇（LDL）高達210（目標值為70以下），好的膽固醇（HDL）偏低且腎功能持續惡化，腎絲球過濾率從55分降至35分。

洪永祥醫生過去一直懷疑她飲食控制不佳，多次向她強調需要修正膽固醇數值，否則腎功能會急劇減弱，惟患者卻表示已盡量減少外食，並避免高脂肪食物，連水餃、五花肉、雞皮、油炸、麵包蛋糕幾乎都沒吃，平日亦有規律運動，可惜血脂卻未見改善。

健康飲食｜改食1物極速逆轉病情 成功停用降血脂藥

不料3個月後患者覆診時，醫生卻發現她的健康指標出現顯著變化，其中壞膽固醇大幅降低達到標準數值，而好的膽固醇亦有所提升；蛋白尿減少、腎絲球過濾率回升20分。經了解，患者稱自己飲食習慣並無改變，只是將家中烹調的油改為使用橄欖油，並且每日生飲20ml特級冷壓初榨橄欖油。洪永祥醫生見其病情受控，經評估後決定停用她的降血脂藥物，並減少一粒血壓藥，自此之後，她的壞膽固醇亦再沒有失控過，腎功能及蛋白尿亦維持穩定。

洪永祥醫生解釋，橄欖油一直是地中海飲食的核心成分，被廣泛認為是世界上最健康的食用油之一，而特級冷壓初榨橄欖油富含單元不飽和脂肪酸（MUFA）、多酚、維生素E及其他抗氧化劑，每日攝取特級冷壓初榨橄欖油具有多種健康益處，尤其是以生飲方式攝取，可有助人體更為全面及完整地吸收其活性成分，並發揮作用。

健康飲食｜橄欖油10大健康好處

洪永祥醫生參考大量文獻，拆解橄欖油的10大健康好處：

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  • 促進心血管健康：特級冷壓初榨橄欖油（EVOO）富含單元不飽和脂肪酸（MUFA），可有助降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）並提升高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C），從而減少動脈硬化與心血管疾病風險，當中的多酚（如羥基酪醇 hydroxytyrosol）具有抗氧化作用，有助減少血管炎症並改善內皮功能、降低心血管疾病發病率。
  • 具強效抗發炎作用：慢性發炎被認為是許多慢性病，例如心血管疾病、糖尿病及癌症根源之一，而特級冷壓初榨橄欖油中含有橄欖苦苷（oleocanthal），成分具有類似於布洛芬（Ibuprofen）的抗發炎作用，每天攝取可降低體內 C 反應蛋白（CRP）等發炎標誌物。
  • 改善腸道健康：橄欖油中的多酚可作為益生菌的營養來源，幫助腸道微生物群的健康發展。研究表明，特級冷壓初榨橄欖油能促進有益菌（如乳酸菌與雙歧桿菌）的增殖，抑制壞菌生長，並有助於緩解腸道發炎與腸躁症。
  • 增強腦部健康與降低失智風險：特級冷壓初榨橄欖油中的抗氧化劑可減少腦部氧化壓力，並有助於增強神經元健康，長期攝取可降低阿茲海默症與帕金森氏症的風險。
  • 幫助穩定血糖與降低糖尿病風險：可改善胰島素敏感性，減少飯後血糖波動，每天攝取特級冷壓初榨橄欖油可顯著降低2型糖尿病風險，特別是在地中海飲食模式中。
  • 促進體重管理：雖然橄欖油是高熱量食物，但健康脂肪卻能提高飽足感、降低對精製碳水化合物的攝取，從而幫助體重管理。
  • 保護肝臟健康：具有肝臟保護作用，可降低非酒精性脂肪肝病（NAFLD）風險，長期攝取可降低肝酶水平，減少脂肪肝的發生率。
  • 增強免疫系統：特級冷壓初榨橄欖油含有豐富的抗氧化劑與抗發炎成分，可增強免疫系統對抗感染與疾病的能力。
  • 改善皮膚與頭髮健康：富含維生素 E，能滋潤皮膚、減少皺紋與乾燥問題，此外亦有助於強化頭髮，防止斷裂與頭皮發炎。
  • 可能延長壽命：特級冷壓初榨橄欖油是地中海飲食模式核心，其抗發炎與抗氧化特性有助於降低慢性病風險，延長健康壽命。

健康飲食｜橄欖油助減腎病風險3大原因

醫生強調指，最高等級的EVOO特級初榨橄欖油是天然橄欖油，僅透過機械或其他物理手段提取，保持油品完整性，未經任何化學處理，因此當中天然抗氧化劑、維生素E和植物固醇最高，而過去亦有澳洲研究團隊發現，經常食用健康飲食的人群，慢性腎臟病的發病率降低30%，蛋白尿的風險降低23%，相住與以下3大方面相關：

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  • 抗氧化與抗炎作用：特級冷壓初榨橄欖油富含多酚，如3,4-二羥基苯基乙二醇（DHPG），具有顯著的抗氧化和抗炎特性，有助於減少體內自由基對腎臟的損害，並降低慢性發炎反應。
  • 護心護血管護腎，減少腎臟負擔：特級冷壓初榨橄欖油富含單元不飽和脂肪酸（MUFA），有助於降低壞膽固醇（LDL）水平，提升好膽固醇（HDL）水平，減少腎臟負擔，並有助於心血管健康降低血壓與蛋白尿。
  • 穩定血糖、減少糖尿病、腎病變對腎臟破壞：特級冷壓初榨橄欖油的單元不飽和脂肪酸有助於穩定血糖水平，降低胰島素抵抗，進而預防糖尿病相關的腎臟疾病。

資料來源：Facebook@洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法

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