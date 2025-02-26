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財政預算案2025丨政府擬撥4600萬吸引郵輪到港　夏天淡季另減停泊費

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 31 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

財政預算案出爐，政府預留資源加強對郵輪業的支援，鼓勵郵輪公司增加訪港航次、過夜停泊。

【財政預算案2025／財赤／旅遊／康樂／文娛】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波表示，會預留資源加強對郵輪業的支援，鼓勵郵輪公司增加訪港航次、過夜停泊，以及利用香港作為母港，透過向郵輪公司提供更多優惠，吸引郵輪在淡季停靠啟德郵輪碼頭。據了解政府透過兩種方法，分別以補貼和減免停泊費來協助郵輪業。

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政府為振興香港旅遊業，吸引郵輪和旅客訪港，據悉政府已預留4,600萬元，在2027至28年及2028至29年，補貼郵輪公司吸引停泊香港。至於為何為後年開始，消息人士解釋因郵輪公司已編排好未來一年的停泊點，公司要花時間制定航次，故現時爭取安排再之後的航次在港停泊。

由於全世界不同地方都用同樣方法吸引郵輪停泊，補貼被視為「重要誘因」。而去年有150個航次到港，預計今年會有153個航次。

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夏天淡季來港郵輪停泊費65折

其次，據了解政府擬就2025至26年開始，連續3年，減免夏天淡季（即6至8月）來港郵輪停泊費，費用為65折。至於實際金額，由於每艘郵輪噸位等情況不同，金額亦不盡相同。

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