日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到

▲ 日本預言漫畫《我所看見的未來》指今年7月初日本將發生毀滅級大地震和海嘯，香港有可能會受波及，有網民就此列出1人1個香港最安全避難所。

【日本地震/香港海嘯】日本預言漫畫《我所看見的未來》再次備受關注，漫畫中預言今年7月初日本將發生毀滅級大地震和海嘯，更有可能會波及香港和台灣！香港天文台日前發表網誌，指南海海槽地震機率上升至82%，可能引發10米海嘯，最快6小時後抵港。日前有港人於討論區以「一人一個海嘯殺到香港最安全避難所」為題發文，分析香港最安全的避難場所！

日本地震｜網民發起「一人一個香港最安全避難所」討論

該名港人於連登討論區以「一人一個海嘯殺到香港最安全避難所」為題發文，詢問網民對於香港避難地點的意見，他又率先回應：

山頂地勢夠高，打到黎即刻去行山

帖文引來大批網民熱議，不少人認為不一定要上山，市區亦有不少避難所，「秀茂坪」、「 機場東涌 」、「朗豪坊」、「沙田坳邨」。另外亦有網民笑指「青衣挪亞方舟」、「馬灣」、「港交所，惡劣天氣都會照常開市」、「公司最安全」，綜合網民意見， 以下為最多人讚同的避難所：

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日本地震｜石屎鋼筋建築物可抵海嘯？

另外，有網民指，香港大樓以混凝土建設， 毋須擔心海嘯來襲，「只要離海5公里就ok，香港唔係平地同多石屎樓」、「香港全部石屎鋼筋驚咩」、「香港每一棟樓超過4層都安全」，也有人指上山避難並非明智之舉，「你上嗰時就夠時間上山，你試下全區人上同一座山」、「真係殺到嚟珠峰都頂唔到啦」。

日本地震｜天文台5大海嘯預防措施

根據天文台的海嘯監測及警告，如南海或太平洋發生的強烈地震會引發海嘯，導致香港受顯著海嘯 （即海嘯高度比正常水位高出0.5米或以上） 影響，而預計海嘯會在3小時內抵達香港，天文台會發出海嘯警告，提醒市民可採取5大海嘯預防措施：

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日本地震｜竜樹諒《我所看見的未來》11大預知夢

漫畫家竜樹諒自1976年起便開始紀錄自己的夢境，當初只是為了尋找創作靈感，但隨著夢境畫面逐一在現實發生，促使她將夢境內容集結成漫畫，並於1999年出版《我所看見的未來》。漫畫中提到的11個預知夢，已應驗了7.5個。

竜樹諒指自己所發的夢有特別的時間規律，已應驗的夢境中，基本上都發生在單位為日或年，5、10、15、25的間隔中，如15日、25年。而關於個人的預知夢，她指應驗時間是5的倍數，而大型事件則會是15的倍數，如若大事件的預知夢在15日或15年沒有應驗，便會再加15日或15年。

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