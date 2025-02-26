  • 20°C
香港時間：2025226日 (三) 15:01

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財政預算案2025丨政府消息：未來數月公布公立醫院新收費　首承認難長期負擔補貼水平

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

政府消息承認，難以長期負擔現有公院資助水平。(資料圖片)

今年財政預算案中，繼續提到正檢討公營醫療資助架構及水平，檢討結果於年內公布。醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，檢討已踏入最後階段，但多番推遲公布新措施。政府消息人士透露，會於未來數月公布新措施。

政府過往指檢討急症室收費，口徑一直是希望減少病人濫用情況，讓資源用得其所。政府消息人士最新講法有調整，直言當局「無法長期負擔」現有收費水平，「長遠來說不容易」，亦表示希望更好支援危重病人和有經濟困難人士。

政府消息人士解釋，檢討急症室收費並非與目前赤字有關，因此今年的醫療預算仍然增加，但關乎政府長遠財政的承擔能力。消息人士續指，本港人口老化的情況頗快，而目前政府於公院資助98%開支，相比於以往其他國家、例如日本、以及大洋洲，資助水平約8成更高，有需要調整資助的比例，不過調整資助比例多少，目前沒有硬指標。

至於方案細節，當局指目前正就不同收費結構的場景進行演算，大原則仍是希望支援不同有醫療需要的病人。由於不同服務互相有相互關係，因此需要一併處理收費問題。消息人士表示，政府會給予市民時間消化新收費。

今個財政年度，醫療衞生的開支預算為1410億元，佔政府開支預算的17.2%，較2024至2025年度修訂預算增加8.3%，而政府經常開支預升為1153億，按年增加5.6%。當局消息人士表示，會循提升管治效能、醫療效益上減少浪費，而因應財赤，開支增幅已有壓縮，大約為2個百分點，「以往105蚊，今年只係得103蚊」。

消息人士表示，今年預算的增長主要撥款予基層醫療署，亦指未來「唔一定(只是)撥款予HA(醫管局)」。消息亦指，政府掌握人口老化所需醫療開支增長估算，亦預料雖然財赤，醫療開支未來數年仍會是正增長。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
小薯茄吳泳︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
小薯茄吳泳︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
遊日注意｜日本多地爆諾如病毒逾百人受感染　1類高危食物需慎防
遊日注意｜日本多地爆諾如病毒逾百人受感染　1類高危食物需慎防
粉底推薦2025︱《LDK》29款A級或以上粉底推薦名單！平價VS專櫃價差近12倍　最平$56享水潤高遮瑕妝感
粉底推薦2025︱《LDK》29款A級或以上粉底推薦名單！平價VS專櫃價差近12倍　最平$56享水潤高遮瑕妝感