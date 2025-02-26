財政預算案2025丨政府消息：未來數月公布公立醫院新收費　首承認難長期負擔補貼水平

▲ 政府消息承認，難以長期負擔現有公院資助水平。(資料圖片)

今年財政預算案中，繼續提到正檢討公營醫療資助架構及水平，檢討結果於年內公布。醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，檢討已踏入最後階段，但多番推遲公布新措施。政府消息人士透露，會於未來數月公布新措施。

政府過往指檢討急症室收費，口徑一直是希望減少病人濫用情況，讓資源用得其所。政府消息人士最新講法有調整，直言當局「無法長期負擔」現有收費水平，「長遠來說不容易」，亦表示希望更好支援危重病人和有經濟困難人士。

政府消息人士解釋，檢討急症室收費並非與目前赤字有關，因此今年的醫療預算仍然增加，但關乎政府長遠財政的承擔能力。消息人士續指，本港人口老化的情況頗快，而目前政府於公院資助98%開支，相比於以往其他國家、例如日本、以及大洋洲，資助水平約8成更高，有需要調整資助的比例，不過調整資助比例多少，目前沒有硬指標。

至於方案細節，當局指目前正就不同收費結構的場景進行演算，大原則仍是希望支援不同有醫療需要的病人。由於不同服務互相有相互關係，因此需要一併處理收費問題。消息人士表示，政府會給予市民時間消化新收費。

今個財政年度，醫療衞生的開支預算為1410億元，佔政府開支預算的17.2%，較2024至2025年度修訂預算增加8.3%，而政府經常開支預升為1153億，按年增加5.6%。當局消息人士表示，會循提升管治效能、醫療效益上減少浪費，而因應財赤，開支增幅已有壓縮，大約為2個百分點，「以往105蚊，今年只係得103蚊」。

消息人士表示，今年預算的增長主要撥款予基層醫療署，亦指未來「唔一定(只是)撥款予HA(醫管局)」。消息亦指，政府掌握人口老化所需醫療開支增長估算，亦預料雖然財赤，醫療開支未來數年仍會是正增長。

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