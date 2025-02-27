DSE狀元中學2025︱最新DSE狀元中學名單新增兩間中學首誕狀元 邊間中學誕生最多狀元？
升學教育
撰文： TOPick教育組
發布時間： 9 分鐘前
【DSE/DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/DSE狀元/超級狀元】2025年DSE開考在即，每年的7月狀元花落誰家也成為每年的全城熱話。根據考評局數字，自2012年首屆DSE至2024年，全港合共誕生113名DSE狀元，113名DSE狀元分別來自39間中學，2024年更新增兩間中學零的突破，首誕DSE狀元，分別是聖若瑟書院和香港中國婦女會中學，即睇狀元學校名單分布:
DSE狀元中學2025︱港島區DSE狀元的學校名單
|校名
|數量
|聖保羅男女中學
|19
|皇仁書院
|14
|英皇書院
|4
|英華女學校
|2
|聖保祿中學
|2
|港大同學會書院
|2
|香港中國婦女會中學(2024DSE首誕DSE狀元)
|1
|聖若瑟書院(2024DSE首誕DSE狀元)
|1
|庇理羅士女子中學
|1
|聖士提反書院
|1
|聖士提反女子中學
|1
|聖馬可中學
|1
|聖保羅書院
|1
|香港華仁書院
|1
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最新影片:
DSE狀元中學2025︱九龍區
|校名
|數量
|拔萃女書院
|16
|喇沙書院
|8
|嘉諾撒聖瑪利書院
|5
|拔萃男書院
|4
|培正中學
|3
|德望學校
|3
|協恩中學
|2
|伊利沙伯中學
|2
|真光女書院
|1
|迦密中學
|1
|英華書院
|1
|觀塘瑪利諾書院
|1
|聖言中學
|1
|保良局第一張永慶中學
|1
|中華基督教會協和書院
|1
|九龍華仁書院
|1
|華英中學
|1
|藍田聖保祿中學
|1
|香港青年協會李兆基書院
|1
|民生書院
|1
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DSE狀元中學2025︱新界區
|校名
|數量
|新界鄉議局元朗區中學
|2
|聖公會林護紀念中學
|1
|保良局董玉娣中學
|1
|香港道教聯合會鄧顯紀念中學
|1
|順德聯誼總會梁銶琚中學
|1
|將軍澳官立中學
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