DSE狀元中學2025︱最新DSE狀元中學名單新增兩間中學首誕狀元　邊間中學誕生最多狀元？

▲ DSE狀元中學名單2025。

【DSE/DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/DSE狀元/超級狀元】2025年DSE開考在即，每年的7月狀元花落誰家也成為每年的全城熱話。根據考評局數字，自2012年首屆DSE至2024年，全港合共誕生113名DSE狀元，113名DSE狀元分別來自39間中學，2024年更新增兩間中學零的突破，首誕DSE狀元，分別是聖若瑟書院和香港中國婦女會中學，即睇狀元學校名單分布:

DSE狀元中學2025︱港島區DSE狀元的學校名單

校名 數量 聖保羅男女中學 19 皇仁書院 14 英皇書院 4 英華女學校 2 聖保祿中學 2 港大同學會書院 2 香港中國婦女會中學(2024DSE首誕DSE狀元) 1 聖若瑟書院(2024DSE首誕DSE狀元) 1 庇理羅士女子中學 1 聖士提反書院 1 聖士提反女子中學 1 聖馬可中學 1 聖保羅書院 1 香港華仁書院 1

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DSE狀元中學2025︱九龍區

校名 數量 拔萃女書院 16 喇沙書院 8 嘉諾撒聖瑪利書院 5 拔萃男書院 4 培正中學 3 德望學校 3 協恩中學 2 伊利沙伯中學 2 真光女書院 1 迦密中學 1 英華書院 1 觀塘瑪利諾書院 1 聖言中學 1 保良局第一張永慶中學 1 中華基督教會協和書院 1 九龍華仁書院 1 華英中學 1 藍田聖保祿中學 1 香港青年協會李兆基書院 1 民生書院 1

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DSE狀元中學2025︱新界區

校名 數量 新界鄉議局元朗區中學 2 聖公會林護紀念中學 1 保良局董玉娣中學 1 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 1 順德聯誼總會梁銶琚中學 1 將軍澳官立中學 1

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