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DSE狀元中學2025︱最新DSE狀元中學名單新增兩間中學首誕狀元　邊間中學誕生最多狀元？

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 9 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

DSE狀元中學名單2025。

【DSE/DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/DSE狀元/超級狀元】2025年DSE開考在即，每年的7月狀元花落誰家也成為每年的全城熱話。根據考評局數字，自2012年首屆DSE至2024年，全港合共誕生113名DSE狀元，113名DSE狀元分別來自39間中學，2024年更新增兩間中學零的突破，首誕DSE狀元，分別是聖若瑟書院和香港中國婦女會中學，即睇狀元學校名單分布:

DSE狀元中學2025︱港島區DSE狀元的學校名單

校名數量
聖保羅男女中學19
皇仁書院14
英皇書院4
英華女學校2
聖保祿中學2
港大同學會書院2
香港中國婦女會中學(2024DSE首誕DSE狀元)1
聖若瑟書院(2024DSE首誕DSE狀元)1
庇理羅士女子中學1
聖士提反書院1
聖士提反女子中學1
聖馬可中學1
聖保羅書院1
香港華仁書院1
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最新影片:

 

DSE狀元中學2025︱九龍區

校名數量
拔萃女書院16
喇沙書院8
嘉諾撒聖瑪利書院5
拔萃男書院4
培正中學3
德望學校3
協恩中學2
伊利沙伯中學2
真光女書院1
迦密中學1
英華書院1
觀塘瑪利諾書院1
聖言中學1
保良局第一張永慶中學1
中華基督教會協和書院1
九龍華仁書院1
華英中學1
藍田聖保祿中學1
香港青年協會李兆基書院1
民生書院1

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    DSE狀元中學2025︱新界區

    校名數量
    新界鄉議局元朗區中學2
    聖公會林護紀念中學1
    保良局董玉娣中學1
    香港道教聯合會鄧顯紀念中學1
    順德聯誼總會梁銶琚中學1
    將軍澳官立中學1
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