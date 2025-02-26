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財政預算案2025｜公僕凍薪　政府消息︰會維持「跳point」、今年擬不繼續進行薪酬趨勢調查

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 40 分鐘前

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財政司司長陳茂波。（朱永倫攝）

【財政預算案2025 / 公僕凍薪 / 跳point】財政預算案提出，2025/26年度公僕凍薪，政府消息人士表示，今年的薪酬趨勢調查未必會實行，但俗稱「跳point」的公務員增薪點制度將會繼續維持。

財政預算案提出，行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，包括行政長官及政治委任官員；行政會議非官守議員；全體公務員；立法會主席和所有議員，以及秘書處人員；終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員；以及區議會議員。

消息人士解釋，不進行薪酬趨勢調查的原因是實際意義已不大，惟「跳point」制度是視乎工作表現而定，不屬劃一政策。

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財政預算案2025｜加大力度控制開支

財政司司長陳茂波稱，會加大力度控制政府經營開支，指示所有政策局及部門進一步審視資源分配和工作優次，並通過整合內部資源、精簡程序及善用科技，以更具成本效益的方式為市民提供服務。

另外，陳茂波指出，因應削減開支及優化人力資源運用，公務員編制在2026/27及2027/28年度，每年分別減2%，預計至2027年4月1日，在本屆政府任期內將削減約一萬個職位。

政府消息人士稱，將會透過部門內部調職、運作需要而作調配，惟強調不會裁員及推出自願離職計劃而削減職位。消息人士續指，預定會在今年第二季要求各部門提交詳細方案，交代如何縮減人手，暫時不確定能為庫房節省多少錢。

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記者：戴朗希

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