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美魔女陳自瑤｜陳自瑤卸妝片流出　素顏真實容貌震撼網民

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 21 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

陳自瑤卸妝片流出，素顏真實容貌震撼網民。

【陳自瑤 / Yoyo / 素顏 / 狀態】現年43歲的陳自瑤（Yoyo）即使是為人妻及人母後，樣貌身形依舊保持在最佳狀態，單憑外表難看出她的真實年齡，可謂是凍齡女神。

陳自瑤不時在社交平台分享靚照及生活，在近日更新的一則卸妝短片中，她大方展示素顏容貌更震撼網民。

星二代｜王浩信獲愛女叮囑將健康放首位　12歲女兒倒模媽咪陳自瑤靚樣

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陳自瑤Yoyo｜素顏真實容貌震撼網民

昨日，陳自瑤以「卸了妝的陳自瑤，你還認識麼」為題在小紅書上傳短片，打趣道「無保留的卸妝，偷偷看別轉發哦。」，並附上「#我的護膚日記」、「#明星不知AB面」等標籤。

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影片中，陳自瑤結束拍攝回到酒店，換上浴袍開始街裝和護膚，全程素顏出鏡。她的面部皮膚白皙光滑，幾乎看不見歲月的很細。不少網民稱讚她素顏依舊靚麗：「卸唔卸妝都一樣咁正」、「素顏更美」、「素顏狀態好好喲」、「看不出區別」。

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