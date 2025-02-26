美魔女陳自瑤｜陳自瑤卸妝片流出　Yoyo素顏真實容貌震撼網民

▲ 陳自瑤卸妝片流出，素顏真實容貌震撼網民。

【陳自瑤 / Yoyo / 女神 / 人妻 / 美魔女】現年43歲的陳自瑤（Yoyo）即使是為人妻及人母後，樣貌身形依舊保持在最佳狀態，單憑外表難看出她的真實年齡，可謂是凍齡女神。

陳自瑤不時在社交平台分享靚照及生活，在近日更新的一則卸妝短片中，她大方展示素顏容貌更震撼網民。

星二代｜王浩信獲愛女叮囑將健康放首位 12歲女兒倒模媽咪陳自瑤靚樣

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

陳自瑤Yoyo｜素顏真實容貌震撼網民

昨日，陳自瑤以「卸了妝的陳自瑤，你還認識麼」為題在小紅書上傳短片，打趣道「無保留的卸妝，偷偷看別轉發哦。」，並附上「#我的護膚日記」、「#明星不知AB面」等標籤。

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

影片中，陳自瑤結束拍攝回到酒店，換上浴袍開始街裝和護膚，全程素顏出鏡。她的面部皮膚白皙光滑，幾乎看不見歲月的很細。不少網民稱讚她素顏依舊靚麗：「卸唔卸妝都一樣咁正」、「素顏更美」、「素顏狀態好好喲」、「看不出區別」。

▼ 點擊圖片放大 +29 +28

婚後事︱陳自瑤穿拉丁舞衣展迷人美腿 親身上陣拍親熱戲有顧慮【多圖】

宅男女神｜陳自瑤保養得宜身材零走樣 「靚媽天花板」生日派福利【多圖】

宅男女神丨陳自瑤換新髮型散發女人味 Yoyo騷長腿露香肩：赤子之心常在【多圖】

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】